Grano duro: in aumento di 10 euro le quotazioni (17 gennaio 2024) a Borsa Merci Foggia. Il Fino torna a 390-395 euro dopo tre mesi

Aumentano di 10 euro a tonnellata i valori del grano duro Fino, Buono Mercantile, Mercantile e Biologico. Valori che tornano a quelli di metà ottobre 2023.

Questo in sintesi il listino del prezzo del grano duro, di oggi mercoledì 17 gennaio 2024, della Borsa Merci di Foggia, rispetto all’ultima settimana.

La quotazione del FINO salgono a quota 390-395 euro/t.(era a 385-390 euro/t. il 10.1 e 380-385 euro/t. il 20 dicembre 2023).

In aumento anche il BUONO MERCANTILE che sale quota 380-385 euro/t. (il 10.1.24 era 370-375 euro/t.; 365-370 euro/t. il 20 dicembre 2023).

Il MERCANTILE va a quota 345-350 euro/t.(il 10.1.24 era a 335-340 euro/t; a 330-335 euro/t.il 20 dicembre 2023).

In crescita anche il BIOLOGICO che va a quota 415-420 euro/t. (era a 405-410 euro/t. il 10.1.23; a 400-405 il 20 dicembre 2023).

Fra i cereali e leguminose minori, sale il valore dell’avena rossa +10 euro/t; il cece nazionale +50 euro/t.

Fra gli sfarinati, semole di grano duro le ceneri salgono di 5 euro. In calo i cruscami di frumento, in particolare di grano duro, con farinaccio, tritello cubettato e crusca e cruschello in calo di 20 euro a tonnellata.

