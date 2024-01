Truck1 Italia. La piattaforma online per la compravendita dei veicoli commerciali e macchinari che funziona in 76 paesi del mondo

Truck1 Italia è una piattaforma online per la compravendita dei veicoli commerciali e macchinari, sia usati che nuovi. Iniziato come sito web disponibile in una sola lingua nel 2003, è stato poi sviluppato per il marketplace che funziona in 33 lingue in 76 paesi del mondo.

Per i venditori Truck1 Italia fornisce una pubblicità sicura ed effettiva su Internet e aiuta a raggiungere i potenziali clienti. I dealer possono aumentare la copertura dei clienti e attirare l’attenzione nei confronti della loro azienda e delle offerte proposte. In genere subito dopo aver pubblicato gli annunci sul sito, i venditori ricevono chiamate, richieste e ordini per i loro prodotti.

Per quanto riguarda invece gli acquirenti, la piattaforma Truck1 Italia presenta oltre 350.000 offerte per camion, trattori stradali, furgoni, macchine agricole e macchine da cantiere, mezzi di movimentazione, ecc. Il catalogo include macchinari e veicoli con diversi anni di fabbricazione, caratteristiche tecniche e prezzi. È inoltre possibile scegliere tra le offerte direttamente dai concessionari ufficiali di marche di fama mondiale come MAN, Scania, Mercedes-Benz, Volvo, Schmitz, Caterpillar, New Holland, Liebherr.

Il sito collega gli acquirenti e venditori, ma non vende direttamente, perciò per tutti i dettagli si devono contattare i rappresentanti secondo le informazioni di contatto nell’annuncio. Infine, Truck1 Italia offre la possibilità di semplificare le vendite e gli acquisti nel settore di veicoli e attrezzature, coprendo tutta l’Europa, l’Asia, l’Africa e l’America.

Per saperne di più è possible visitare il sito di Truck1 Italia, attraverso il quale sarà possible contattare il support per qualsiasi richiesta di informazioni.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it