Prosciutto di San Daniele, Consorzio: Attendiamo la normativa quadro nazionale sul benessere animale

MILANO – Impegnato dal 2019 a portare avanti un proprio modello di eccellenza e sostenibilità, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, come ricorda il direttore generale Mario Emilio Cichetti “è in attesa del provvedimento da parte del Governo in grado di fornire agli allevatori di suini una base unitaria di valore pubblico su cui misurare il benessere animale negli allevamenti”.

