“Un lavoro dignitoso per i migranti: conoscere i diritti, difendere i salari”. Il 26 gennaio a Latina un incontro promosso da UILA Latina

LATINA – “Un lavoro dignitoso per i migranti: conoscere i diritti, difendere i salari” è il titolo del convegno, organizzato dalla Uila Latina, che si svolgerà venerdì 26 gennaio 2024, a partire dalle ore 15.30, presso l’Hotel Europa (via Emanuele Filiberto 14).

Il convegno giunge a conclusione di un progetto di informazione e formazione sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori migranti nella provincia di Latina, realizzato in collaborazione dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dalla Uila Latina; sarà anche l’occasione per evidenziare le criticità e i problemi da affrontare e risolvere per garantire una efficace ed effettiva conoscenza dei diritti del lavoro in agricoltura, a partire dal tema della mancata o irregolare retribuzione, il cosiddetto “furto salariale”.

I lavori, presieduti dalla Segretaria nazionale Uila Enrica Mammucari, saranno introdotti da Giorgio Carra, Segretario territoriale Uila-Latina e Frosinone; seguiranno gli interventi di Gianni Rosas, Direttore Ufficio OIL Italia e San Marino, Stefania Congia, Direttrice generale immigrazione e politiche d’integrazione, Ministero del lavoro, Don Bruno Bignami, Direttore Ufficio nazionale problemi sociali e del lavoro-CEI, Santo Biondo, Segretario confederale Uil,

Jaspria Kaur, operatrice Uila Pontinia. Le conclusioni saranno svolte dal segretario generale Uila Stefano Mantegazza.

Nel corso del convegno verranno, inoltre, consegnati gli attestati di partecipazione agli operatori che hanno lavorato al progetto OIL-Uila sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori migranti.

È prevista la partecipazione del Prefetto di Latina Maurizio Falco, del Vescovo di Latina Mariano Crociata, del Direttore provinciale INPS Maurizio Mauri, della Direttrice dell’Ispettorato del Lavoro di Latina Anna Maria Miraglia, del Segretario generale Uil Lazio Alberto Civica, del Segretario generale Uil Latina Luigi Garullo

