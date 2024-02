Eima International, la meccanica agricola ‘fabbrica’ dell’innovazione. Dal 6 al 10 ottobre 2024

VERONA – Cresce l’attesa per la 46ma edizione di EIMA International, la rassegna mondiale della meccanica agricola che si terrà dal 6 al 10 novembre 2024 a Bologna e che ha avviato la fase organizzativa il 30 novembre scorso con l’apertura delle iscrizioni per le industrie espositrici.

A Fieragricola abbiamo incontrato il Direttore Generale di FederUnacoma Simona Rapastella che ci ha anticipato alcune novità dell’edizione 2024.

“Questa rassegna, che nella scorsa edizione ha raggiunto il numero record di 327 mila visitatori da 151 Paesi, offrendo oltre 50 mila modelli di macchine, attrezzature e componenti e un programma di oltre 150 convegni e incontri di argomento tecnico, economico e politico – spiega Rapastella – è una vera ‘fabbrica dell’innovazione’ (come recita lo slogan della campagna scelta per questa edizione) dove tutti, dalle case costruttrici alle università, dalle imprese agricole alle organizzazioni professionali, lavorano per dare all’agricoltura un futuro, il migliore possibile”.

