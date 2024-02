Manifestazioni. Agricoltori polacchi distruggono grano ucraino al confine: la condanna e l’invito del governo di Kiev

ROMA – Il Ministero delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione dell’Ucraina condanna fermamente la deliberata distruzione del grano ucraino da parte dei manifestanti polacchi al confine ucraino-polacco.

Lo sottolinea una nota stampa del Ministero dell’agricoltura dell’Ucraina.

Stiamo monitorando da vicino le indagini su questo incidente e ci aspettiamo che i responsabili vengano rapidamente identificati e puniti.

Comprendiamo quando gli agricoltori polacchi difendono i loro interessi in modo civile. Tuttavia, questo caso di distruzione del grano ucraino non ha nulla a che fare con la protesta pacifica, né legalmente né moralmente.

Per due anni dall’invasione su vasta scala, gli agricoltori ucraini hanno lavorato sotto il costante fuoco nemico e hanno subito enormi perdite. Hanno raccolto il grano in modo estremamente faticoso e talvolta a costo della vita.

Il Ministero delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione invita gli agricoltori polacchi a visitare l’Ucraina per vedere le condizioni in cui lavorano attualmente gli agricoltori ucraini. 4 milioni di piccoli agricoltori in Ucraina sono pronti a condividere la loro esperienza con i loro colleghi polacchi.

Vorremmo anche esprimere la nostra sincera gratitudine ai polacchi che hanno aiutato e continuano ad aiutare il popolo ucraino in questo momento difficile.

Vorremmo anche sottolineare che siamo assolutamente fiduciosi che tali incidenti non intaccheranno la nostra lotta comune e il grande sostegno del popolo polacco, che stiamo riscontrando da due anni nella guerra contro l’invasore russo.

