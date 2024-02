One Welfare tra mondo rurale, verde urbano e foreste. A Udine il 23 febbraio con Agronomi e Forestali

UDINE – Si svolgerà venerdì 23 febbraio, presso l’Auditorium della Biblioteca dei Rizzi, presso l’Università di Udine (via Delle Scienze 206), con inizio alle ore 9, il convegno dal titolo One Welfare tra mondo rurale, verde urbano e foreste (il contributo dei dottori agronomi e dei dottori forestali per il benessere delle persone, degli animali e dell’ambiente), organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli

Venezia Giulia.

Il convegno è gratuito e aperto a tutti: studenti, cittadini e liberi professionisti interessati al tema, al fine di sottolineare il ruolo chiave dell’agronomo/forestale rispetto a un nuovo approccio One Welfare (“un solo benessere”) di fare agricoltura o in generale di operatività nei settori di interesse degli iscritti all’Ordine.

Trovare un equilibrio tra le necessità degli animali, i bisogni dell’uomo e il rispetto dell’ambiente è un dovere.

Una necessità che diventa sfida nell’integrare le competenze multidisciplinari per raggiungere l’obiettivo comune di benessere.

La mattinata di presentazione sarà divisa in tre parti che approfondiranno altrettanti punti: “One Welfare per l’azienda agricola, filiera corta e multifunzionalità”; “Il verde per il benessere urbano” e “In foresta per la salute”.

“Abbiamo suddiviso i numerosi interventi in base alle nostre competenze – spiega il presidente dell’Ordine, Giuseppe Vanone -, ma anche dimostrando che lavoriamo in sinergia con competenze altrui, invitando altri professionisti come veterinari, medici, docenti universitari e operatori nel campo dell’assistenza sociale a portare il loro contributo. Hanno inoltre patrocinato l’evento Ordini apparentemente distanti dal nostro campo di

lavoro ma, nella realtà di tutti i giorni, i risultati arrivano solo quando l’ottica è multidisciplinare e le problematiche vengono analizzate da punti di vista diversi”.

La partecipazione all’evento consente di riconoscere crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

