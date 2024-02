Agricoltura europea più produttiva? Wojciechowski ad agricultura.it: Produrre meglio ciò di cui abbiamo bisogno con meno. Ricerca e innovazione sono strategiche

BRUXELLES – “Migliorare la capacità produttiva non significa necessariamente produrre di più, ma produrre meglio ciò di cui abbiamo bisogno con meno, in modo inclusivo”.

Lo sottolinea Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l’agricoltura, nella lunga intervista rilasciata ad agricultura.it.

Al commissario europeo abbiamo chiesto: La guerra in Ucraina ha dimostrato, ancora una volta, che l’Europa ha ancora maggiore necessità di produrre materie prime per l’alimentazione. Come si concilia questa esigenza con il Green deal?

“La Comunicazione 2022 sulla sicurezza alimentare e la resilienza dei sistemi alimentari ha individuato la dipendenza dalle importazioni di energia, fertilizzanti e mangimi come vulnerabilità del sistema alimentare dell’UE.

Gli Stati membri sono stati incoraggiati a utilizzare i piani della PAC per dare priorità agli investimenti che riducono la dipendenza da gas, carburante e input come pesticidi e fertilizzanti – spiega Wojciechowski -. Allo stesso tempo, la comunicazione ha confermato l’impegno dell’UE a contribuire alla sicurezza alimentare globale.

La successiva comunicazione sulla disponibilità e l’accessibilità economica dei fertilizzanti ha delineato ulteriori azioni, anche in materia di autonomia strategica, come l’accesso ai fertilizzanti organici, l’ammoniaca basata su idrogeno rinnovabile e a basso contenuto di carbonio, la diversificazione dell’approvvigionamento.

Dobbiamo anche migliorare la capacità produttiva a lungo termine, considerando l’autonomia strategica ma anche le sfide ambientali e legate al clima e la necessità di cambiare i modelli di consumo (in particolare cibo ed energia), come identificato nel documento della Commissione sui fattori che determinano la sicurezza alimentare, pubblicato nel gennaio dello scorso anno.

Ridurre alcune dipendenze dell’agricoltura comporterà difficili compromessi – e su questi dovremo lavorare a stretto contatto con tutti gli agricoltori.

La ricerca e l’innovazione sono strategiche per migliorare la capacità produttiva, in particolare la missione Orizzonte Europa “un accordo per il suolo per l’Europa” dovrebbe promuovere innovazioni pionieristiche, e l’EIP continua a trasferire e ampliare la conoscenza.

Dobbiamo promuovere sistemi di produzione più sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, compresa l’agricoltura biologica e gli approcci agroecologici. I cambiamenti nella produzione devono essere considerati insieme ai cambiamenti nella domanda, compresa la necessità di diete sane e sostenibili.

Migliorare la capacità produttiva non significa necessariamente produrre di più, ma produrre meglio ciò di cui abbiamo bisogno con meno, in modo inclusivo” ha concluso Wojciechowski.

