Giornata di agrumicoltura di Alsia Basilicata: ottanta i campioni in esposizione nella Mostra pomologica

POTENZA – Oltre cento i partecipanti alla 32esima Giornata di Agrumicoltura organizzata da ALSIA, appartenenti sia ad imprese agricole agrumicole sia a tecnici provenienti, oltre che dalla Basilicata, anche dalle regioni limitrofe di Puglia e Calabria, per cui l’evento ha rappresentato un momento di confronto importante.

Gli agricoltori, in particolare, hanno potuto esaminare ben ottanta campioni in esposizione con la Mostra pomologica, ricca delle più importanti innovazioni varietali che i costitutori italiani e mondiali mettono a disposizione per ampliare l’offerta temporale e di prodotto.

Presenti anche studenti di scuole agrarie superiori ed università, che hanno potuto migliorare il proprio bagaglio di conoscenze in un settore sempre importante per l’economia agricola della Basilicata e dell’intero Arco Jonico appulo-lucano-calabrese.

Rilevante è stato il dibattito che ha preso spunto dalle relazioni e con cui si sono potuti approfondire tanto tematiche tecniche che fitosanitarie attuali, nonché le minacce che possono interessare questo gruppo di specie arboree.

Alsia ringrazia gli entri patrocinanti, i relatori e tutti i partecipanti alla giornata. I tecnici dell’ALSIA, Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura – afferma il direttore prof. Aniello Crescenzi – restano a disposizione per eventuali approfondimenti rispetto alle tematiche trattate”.

