Nicofruit sceglie Brand – Cross per tutta la comunicazione corporate e di prodotto Fragola Matera per il 2024

SCANZANO JONICO (MATERA) – Il successo ottenuto in termini di awareness e di ROI con la comunicazione digital per Fragola Matera®, ideata e prodotta da Brand-Cross nel 2022 e 2023, ha portato Nicofruit® – azienda della Cooperativa Frutthera Growers, nata nel 1993 in Basilicata come realtà familiare e composta oggi da 30 coltivatori locali d’eccellenza – ad affidare a Brand-Cross tutta la comunicazione corporate Nicofruit® e di prodotto Fragola Matera® per il 2024.

L’impegno di Brand-Cross negli ultimi due anni è stato quello di mettere in campo tutte le proprie competenze professionali per ideare una strategia di comunicazione per Fragola Matera® capace di veicolare i valori del brand – qualità, sostenibilità, unicità, territorialità – con una campagna social e digital che si è concentrata nel periodo di massima stagionalità.

Per il 2024 – un anno importante per Nicofruit® che celebra il suo 30° anniversario – tutta la comunicazione corporate e di prodotto viene affidata a Brand – Cross, che ha ideato e sviluppato una strategia di comunicazione integrata che prevede, a livello corporate, attività di posizionamento di branding, strategia creativa, visual content strategy, sviluppo e gestione del nuovo sito nicofruit.it e presidio dei canali social, mentre, a livello di prodotto, lo sviluppo della visual identity Fragola Matera® con la creazione del nuovo marchio, del nuovo packaging e dei materiali pos, oltre ad attività di influencer marketing e affissioni.

Cuore della campagna di prodotto del 2024 i tre nuovi spot, ideati e sviluppati da Brand – Cross, che saranno in pianificazione dal 5 marzo con una campagna di digital advertising, social media marketing e Spotify. Attraverso uno stesso storytelling, che esalta l’unicità e la riconoscibilità di Fragola Matera®, i tre spot declinano i valori del brand con tre concept diversi – La Bomba, Il Palloncino, La Pietra – tre frutti che superficialmente potrebbero sembrare Fragola Matera® ma poi si rivelano altro, in un divertente e stupefacente gioco di animazione di grande impatto visivo ed emozionale, con la Produzione Esecutiva di Emanuela Cavazzini e la Direzione Creativa di Francesca Pratesi.

“Il comparto ortofrutta manca in generale di comunicazione. Storicamente gli obiettivi di business del comparto sono efficacia, efficienza e convenienza, che non coincidono esattamente con i contenuti di comunicazione rilevanti per il consumatore finale – afferma Francesco Nicodemo, Presidente e Direttore Mktg Nicofruit® – Negli ultimi anni ci siamo resi conto che non si poteva comunicare solo in termini di prezzo e convenienza, con soli volantini, ma bisognava cominciare a pensare a una strategia di comunicazione a 360 gradi, capace di elevare il valore dei nostri prodotti e creare un legame emozionale con il consumatore attraverso un tone of voice vero, autentico, empatico e diretto.

Abbiamo deciso di affidare a Brand-Cross la comunicazione del nostro prodotto di punta Fragola Matera® con l’obiettivo di creare awareness su questo nuovo tipo di fragola più succosa, più polposa, più gustosa e con una shelf-life più lunga delle comuni fragole. Il lavoro svolto – consolidato da nuove attività sul 2023 – ha centrato in pieno l’obiettivo, con una crescita significativa dell’awareness e delle vendite, e siamo entusiasti di proseguire la collaborazione per il 2024”

“Questo progetto è stato per noi una sfida emozionante, che ci ha permesso di conoscere e comunicare una realtà della quale condividiamo pienamente i valori – dichiara Emanuela Cavazzini, CEO ed Executive Producer di Brand – Cross – Nicofruit® da sempre basa la sua attività sulla sostenibilità ambientale, etica e sociale, sul valore del territorio – dei suoi prodotti e dei suoi lavoratori – e sul ‘coltivare l’eccellenza’ come motore di crescita e sviluppo della Regione. Dare corpo a questi concetti attraverso una comunicazione integrata e continuativa sul loro prodotto di punta ci ha permesso di metter in campo tutte le competenze trasversali e la creatività della nostra squadra di professionisti per creare insieme una narrazione e celebrare, proprio come la frutta, ‘il senso del gusto e del piacere della realtà’”.

