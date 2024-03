Il Centro Agroalimentare di Roma (CAR) rinnova il polo grazie a 10 milioni dal PNRR

ROMA – Il Centro Agroalimentare di Roma (CAR) ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro per i lavori di rinnovo del polo agroalimentare attraverso interventi per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale.

I fondi – stanziati grazie al lavoro sui tavoli nazionali di Italmercati – provengono dai 150 milioni di euro del PNRR che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha destinato agli investimenti per lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.

Al centro del progetto del CAR ci saranno gli interventi di trasformazione di alcuni spazi logistici finalizzati ad ottimizzare il mercato e rendere più efficiente lo stoccaggio delle merci con particolare attenzione all’efficienza dei processi distributivi.

L’importante traguardo raggiunto permetterà inoltre di ottimizzare la digitalizzazione del CAR e potenziare la rete informatica del Centro, migliorando le prestazioni e la sicurezza contro gli attacchi informatici. A questo proposito, una novità importante sarà la creazione di una piattaforma logistica digitale per favorire le connessioni con gli operatori, un vero e proprio marketplace.

Diversi gli interventi specifici in ambito ambientale per l’efficientamento energetico e la gestione dell’acqua saranno realizzati tramite il finanziamento. Per contribuire alla transizione energetica e ridurre l’impatto ambientale, verrà realizzato un ulteriore impianto fotovoltaico di ultima generazione che consentirà un aumento della produzione di energia pulita. Per migliorare l’efficienza e la disponibilità idrica del CAR saranno poi creati nuovi sistemi per la raccolta e il trattamento delle acque con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e gestire in modo più efficiente la risorsa idrica.

“Il finanziamento ottenuto rappresenta un traguardo importante per il futuro del CAR”, ha commentato Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del Centro Agroalimentare di Roma. “Le nuove risorse del PNRR consentiranno di continuare il percorso intrapreso rendendo il CAR un punto di riferimento per il sistema agroalimentare con strutture all’avanguardia, pratiche sostenibili e un forte impatto positivo sulla comunità, sull’ambiente e sull’economia circolare”.

“Il Centro Agroalimentare Roma rappresenta già oggi un pezzo fondamentale della filiera produttiva del Lazio”, dichiara Valter Giammaria, Presidente del CAR, “Con questo progetto CAR che già oggi contribuisce allo sviluppo di oltre 450 operatori, mettiamo al centro ulteriormente la digitalizzazione e la sostenibilità come importanti pilastri di crescita e sviluppo”.

