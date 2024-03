Kiwi e pere volge, campagna negativa in Emilia-Romagna. Meglio le mele. I numeri di Fruitimprese ER

RIMINI – “La campagna del kiwi e delle pere volge precocemente al termine anche a causa delle poche quantità raccolte in Emilia Romagna lo scorso autunno”, è il commento di Giancarlo Minguzzi, presidente Fruitimprese Emilia Romagna e n. 1 della omonima OP di Alfonsine.

“Situazione assai diversa per le mele che sono state prodotte in buona quantità e normalmente di ottima qualità. Le varietà di mele attualmente in giacenza sono Fuji e Pink Lady, poiché le varietà Gala, Golden e Granny Smith sono a fine stoccaggio. I prezzi sono sempre stati remunerativi, anche se c’è da fare un distinguo poiché vengono sempre più penalizzate le seconde qualità e i calibri piccoli”.

La prossima campagna primavera-estate – commenta ancora Minguzzi “si presenta al momento di normali quantità sia per drupacee che per pomacee e in tutte le zone produttive europee. Per cui se così sarà, il prodotto di prima qualità e di buon calibro potrà essere sufficientemente remunerato. Ci sono buone notizie riguardo ai rimborsi a fronte dei danni da alluvione, a favore degli agricoltori, rimborsi che verranno erogati, a detta delle organizzazioni agricole entro il mese di aprile. Questo risultato lo si deve anche alle richieste sinergiche di tutte le associazioni agricole alle quali si è unita anche Fruitimprese”.

Fruitimprese Emilia Romagna, sempre vicina ai propri associati, il 7 e il 14 marzo scorsi ha organizzato un corso gratuito per i soci sulla 6^ e nuova versione della certificazione GLOBAL GAP QMS MANAGER a cui hanno partecipato 70 associati.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it