Usa. L’amministrazione Biden-Harris investe fino a 400 milioni di dollari per affrontare la siccità

ROMA – Il 1° agosto, il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha annunciato che investirà 400 milioni di dollari in almeno 18 distretti di irrigazione per aiutare gli agricoltori a continuare la produzione di materie prime e al contempo a conservare l’acqua in tutto l’Occidente.

Si prevede che il finanziamento conserverà fino a 50.000 acri-piedi di utilizzo dell’acqua su 250.000 acri di terreno irrigato in produzione, espandendo e creando al contempo nuove opportunità di mercato sostenibili.

Ecco cosa dicono:

Senatore Michael Bennet (CO) : “Gli agricoltori familiari, gli utenti dell’acqua e le comunità in tutto l’ovest americano stanno affrontando gli effetti di una siccità di 1200 anni e di un clima che cambia. Questo è un incendio da cinque allarmi e Washington dovrebbe trattarlo come tale. Con questo investimento, l’amministrazione Biden ha risposto alla nostra chiamata per mettere a disposizione risorse che aiuteranno i produttori a innovare e a diventare più resilienti alla siccità. Sono grato per la leadership del Segretario Vilsack nel fornire questo sollievo al Colorado e all’ovest”.

Rappresentante Yadira Caraveo (CO-08) : “Sono molto emozionata che lo sforzo bicamerale che ho contribuito a guidare ad aprile, sollecitando l’USDA per gli investimenti contro la siccità occidentale, abbia dato i suoi frutti. Questo nuovo Water Savings Commodity Program e gli investimenti federali cambieranno la vita del Colorado, dando alle nostre comunità le risorse e le protezioni di cui hanno bisogno”.

Senatore Martin Heinrich, Presidente della sottocommissione per gli stanziamenti agricoli del Senato (NM) : “I cittadini del New Mexico sono in prima linea in eventi meteorologici sempre più estremi causati dal cambiamento climatico, tra cui siccità prolungata e aridificazione a lungo termine. Abbiamo bisogno di strumenti migliori per essere preparati. Mi congratulo con l’USDA per aver ascoltato i nostri appelli a investire in risorse nuove e innovative per i nostri produttori agricoli e le nostre comunità, per rafforzare la sicurezza idrica e la resilienza climatica”.

Senatore Jeff Merkley (OR) : “Dato che il caos climatico alimenta la siccità a lungo termine in Oregon e in tutto l’ovest americano, il governo federale deve usare tutte le risorse a sua disposizione per affrontare questa crisi in corso. I miei colleghi e io abbiamo esortato l’amministrazione ad agire all’inizio di quest’anno e applaudo l’USDA per aver creato questo nuovo programma per finanziare soluzioni idriche innovative. Questo è un passo avanti molto necessario per costruire un futuro più forte e resiliente per l’economia e l’ambiente dell’ovest”.

Senatore Alex Padilla (CA) : “Gli agricoltori della California nutrono la nazione, ma la siccità occidentale a lungo termine e le sfide all’approvvigionamento idrico minacciano i loro mezzi di sostentamento e, a loro volta, il nostro settore agricolo. Questi investimenti nel cuore pulsante delle nostre comunità rurali rafforzeranno la resilienza nella nostra produzione agricola e rafforzeranno l’approvvigionamento idrico della California attraverso nuove tecnologie e materie prime per il risparmio idrico”.

Rappresentante Gabe Vasquez (NM-02) : “I cittadini del New Mexico comprendono l’impatto critico che le siccità a lungo termine hanno sulle nostre comunità e sulle industrie agricole. Dopo aver chiesto all’USDA risorse aggiuntive, sono ora orgoglioso di accogliere questo investimento da 400 milioni di dollari per affrontare la siccità e migliorare gli sforzi di conservazione dell’acqua. Questo finanziamento contribuirà a garantire un futuro più sostenibile e resiliente per l’Ovest americano”.

Senatore Ron Wyden (OR) : “È assolutamente essenziale che le comunità dell’Oregon e di tutta la nazione che affrontano siccità e incendi boschivi abbiano tutte le risorse disponibili di cui hanno bisogno per essere al sicuro e prosperare. Questi non sono gli incendi di tuo nonno. Bruciano più caldi e più grandi che in qualsiasi altro momento della storia recente. Continuerò a sostenere un maggiore supporto per le comunità colpite dalla siccità e dagli incendi boschivi causati dalla crisi climatica”.

Central Arizona Irrigation and Drainage District, Elroy, AZ: “Central Arizona Irrigation and Drainage District è lieto di essere preso in considerazione per le Water-Saving Commodities. Qualsiasi progetto di risparmio idrico per aiutare i nostri coltivatori a ottenere efficienze con minori volumi di acqua è molto necessario”.

Central Oregon Irrigation District, Redmond, OR: “Central Oregon Irrigation District è grato per l’investimento dell’USDA nei nostri progetti di conservazione. Questa partnership promuoverà i nostri sforzi in corso per migliorare le rese delle colture, creare opportunità per l’affidabilità idrica a lungo termine e conservare l’acqua, creando un impatto duraturo nel bacino del Deschutes”.

East Columbia Basin Irrigation District, Othello, WA: “L’East Columbia Basin Irrigation District è lieto di avere l’opportunità di collaborare con l’USDA in questo sforzo critico. Questa collaborazione ci consentirà di affrontare le urgenti sfide della gestione idrica nel nostro distretto, in particolare mentre lavoriamo per aumentare l’efficienza della distribuzione idrica. Supportando iniziative che migliorano l’efficienza dell’irrigazione e modernizzano la nostra infrastruttura, possiamo garantire che i nostri produttori agricoli continuino a prosperare, aumentando al contempo i livelli sostenibili di produzione di materie prime. I vantaggi di questa partnership vanno ben oltre i miglioramenti immediati; rappresentano un investimento a lungo termine nella resilienza e nella produttività del nostro distretto”.

Elephant Butte Irrigation District, Las Cruces, NM: “Elephant Butte Irrigation District apprezza un’altra opportunità di collaborare e lavorare con i nostri partner federali per mettere a punto soluzioni concrete per i nostri agricoltori e le nostre comunità locali. Siamo entusiasti di questa opportunità di promuovere ulteriormente le nostre strategie innovative e all’avanguardia per contribuire a soluzioni che affrontino i livelli complessivamente più bassi di disponibilità idrica, garantendo al contempo il supporto ai nostri produttori e la possibilità di continuare a nutrire il pubblico e sostenere la nostra economia locale”.

Glenn-Colusa Irrigation District, Willows, CA: “Il Glenn-Colusa Irrigation District (GCID) è estremamente entusiasta dell’opportunità di collaborare con l’USDA per perseguire gli sforzi e gli investimenti tempestivi e importanti per la conservazione dell’acqua supportati dal programma USDA Water-Saving Commodities. Questa partnership mira a promuovere l’utilizzo di tecnologie efficienti in termini di acqua, mantenendo e aumentando la produzione e il consumo di materie prime di fronte a periodi crescenti di siccità e impatti del cambiamento climatico. GCID è il più grande distretto di irrigazione nella Sacramento Valley, che fornisce acqua a oltre 160.000 acri di terreni irrigati. Questo programma è coerente con gli obiettivi del distretto e contribuirà a migliorare notevolmente l’efficienza nell’uso dell’acqua, sostenendo al contempo la nostra economia agricola regionale”.

Greybull Valley Irrigation District, Emblem, WY: “Greybull Valley Irrigation District (GVID) è estremamente entusiasta di esplorare gli sforzi di conservazione dell’acqua con il team USDA Water-Saving Commodities, questa è una grande opportunità per il distretto e i suoi produttori. GVID è sempre alla ricerca di modi per conservare l’acqua fornendo ai suoi produttori un flusso costante per i loro raccolti, bestiame, condotte sotterranee e perni. Il distretto non vede l’ora di scoprire altre misure di conservazione che sarebbero molto utili per tutti i membri GVID”.

Imperial Irrigation District, Imperial, CA: “Imperial Irrigation District (IID) è ansioso di saperne di più sui dettagli del programma USDA e di esplorare come possiamo allineare questo finanziamento con i nostri programmi di conservazione in azienda agricola esistenti e migliorare il nostro sistema di trasporto dell’acqua. Siamo lieti di essere presi in considerazione per questo progetto pilota e il nostro obiettivo è massimizzare i benefici per i coltivatori e i produttori di IID”.

Maricopa Stanfield Irrigation and Drainage District, Maricopa, AZ: “Maricopa Stanfield Irrigation and Drainage District è lieto di collaborare con USDA per implementare pratiche e progetti che consentono di risparmiare acqua e migliorare l’efficienza in un momento in cui la storica siccità nel sud-ovest ha messo così tanta pressione sui nostri produttori agricoli. Investire in agricoltura è un investimento in America”.

Palisade Irrigation District, Palisade, CO: “Il Palisade Irrigation District è entusiasta di essere incluso nel gruppo preliminare di distretti di irrigazione invitati a collaborare con l’USDA in questa nuova iniziativa di risparmio idrico. Il nostro distretto ha il potenziale per risparmiare acqua attraverso il miglioramento dei sistemi di distribuzione fuori azienda agricola e di applicazione in azienda agricola”.

Quincy-Columbia Basin Irrigation District, Quincy, WA: “Quincy-Columbia Basin Irrigation District è entusiasta di entrare in partnership con USDA per aiutare a portare dollari federali ai coltivatori locali. La nostra massima priorità è fornire acqua di irrigazione efficiente e affidabile ai nostri elettori e non vediamo l’ora di lavorare con USDA per esplorare nuove pratiche di efficienza idrica nel Columbia Basin”.

Sutter Mutual Water Company, Robbins, CA: “Sutter Mutual Water Company è entusiasta di questa opportunità unica di collaborare con l’USDA per continuare a essere un amministratore innovativo dell’acqua per il bacino del Sutter”.

Zippy Duval, Presidente, American Farm Bureau Federation : “Farm Bureau apprezza il fatto che l’USDA riconosca le sfide uniche affrontate dai nostri agricoltori e allevatori occidentali e da altri. Le prolungate condizioni di siccità hanno minacciato la sostenibilità di fattorie e allevamenti, e sono necessari miglioramenti infrastrutturali e investimenti nella produttività delle colture per aiutare gli agricoltori a superare i momenti difficili. Non vediamo l’ora di saperne di più sull’investimento e sollecitiamo l’USDA a fornire flessibilità nell’impiego di queste risorse”.

Kevin Moran, Associate Vice President, Environmental Defense Fund : “Gli investimenti dell’USDA per la conservazione dell’acqua sono una gradita dimostrazione di sostegno alle comunità occidentali che stanno affrontando il periodo più secco della regione negli ultimi 1000 anni. La siccità a lungo termine è la nuova realtà per gli agricoltori, le comunità e gli ecosistemi in tutto l’Occidente. Questo finanziamento aiuterà a sostenere i distretti di irrigazione che si stanno adattando all’aridità con sforzi innovativi e necessari per la conservazione dell’acqua. La riserva tribale è una componente particolarmente cruciale e non vediamo l’ora di scoprire come il finanziamento verrà utilizzato per soddisfare le esigenze specifiche delle tribù. La portata della crescente scarsità d’acqua nella regione significa che sarà necessario un ulteriore sostegno per il risparmio idrico, ma questo è un passo gradito e molto necessario verso la stabilizzazione e la garanzia di un futuro idrico resiliente per l’Occidente americano”.

Dan Keppen, Direttore esecutivo, Family Farm Alliance : “Accogliamo con favore l’annuncio dell’USDA, che andrà a beneficio di molti dei nostri membri che hanno bisogno di questo finanziamento. La nostra filosofia di lunga data è che le migliori soluzioni alle sfide delle risorse idriche locali provengono dagli stessi abitanti del posto. I distretti di irrigazione sono governati dagli agricoltori e dagli allevatori che servono. Mettere quei distretti al posto di guida per lavorare con l’USDA consentirà a loro volta ai distretti di lavorare con i loro produttori per determinare le migliori strategie specifiche per la conservazione dell’acqua”.

Julie O’Shea, Direttore esecutivo, Farmers Conservation Alliance : “Farmers Conservation Alliance è grata all’USDA per aver creato il Water Savings Commodity Program per supportare i distretti di irrigazione e gli agricoltori nella gestione della siccità in corso negli Stati Uniti occidentali. Questo finanziamento sarà determinante per modernizzare le infrastrutture obsolete e aiutare a conservare l’acqua, garantendo al contempo che agricoltori e allevatori possano continuare a produrre materie prime essenziali. Apprezziamo gli sforzi dei senatori Merkley e Wyden nell’incoraggiare l’USDA a creare programmi che aiutino ad affrontare le sfide della siccità a lungo termine negli Stati Uniti occidentali”.

Kim LaFleur, Presidente, National Association of Conservation Districts : “NACD apprezza gli investimenti dell’USDA che consentono ai produttori e ai leader della conservazione locale di adottare misure significative per conservare in modo più efficace le risorse idriche e affrontare le significative condizioni di siccità nell’ovest americano. NACD e i distretti di conservazione in tutto il paese si impegnano a collaborare con l’USDA e i nostri partner per aiutare i produttori a implementare pratiche di conservazione che conservino l’acqua e migliorino le loro operazioni”.

Erin Foster West, Policy Campaigns Director, National Young Farmers Coalition : “Siamo incoraggiati dall’annuncio dell’USDA e speriamo di vedere investimenti che diano priorità non solo all’efficienza, ma che tengano anche conto di ecosistemi resilienti, incendi boschivi e pratiche culturali. Le tribù e le acequias possono essere modelli di strumenti e pratiche di conservazione dell’acqua, supportando al contempo il processo decisionale collaborativo. Attendiamo con ansia i prossimi annunci su come l’USDA collaborerà e indirizzerà i fondi a questi gruppi chiave”.

