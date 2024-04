JOUST®, il nuovo fungicida sistemico Nufarm: la formula ad alta efficacia per proteggere le colture

BOLOGNA – Diversi sono i patogeni fungini che l’agricoltore deve fronteggiare durante la campagna cerealicola per ottenere la qualità e la quantità della produzione desiderata; tra questi, fusariosi, septoriosi, ruggini e mal bianco.

JOUST®, nuovo fungicida sistemico Nufarm Italia è un’arma in più a disposizione degli agricoltori, prodotto di riferimento già da questa campagna 2024. JOUST® è un fungicida sistemico a base di protioconazolo 250 g/l dotato di attività preventiva e curativa con un’ampio spettro di azione e caratteristiche peculiari.

La riconosciuta e affermata qualità produttiva di Nufarm, che attraverso all’innovativa tecnologia formulativa AmideACTIVE è in grado di offrire la migliore efficienza del principio attivo distribuito, incrementando i livelli di efficacia a parità di sostanza attiva distribuita. Coformulanti specifici migliorano l’adesione delle gocce sulla foglia e l’assorbimento del principio attivo all’interno della vegetazione. Ottima miscibilità con erbicidi, insetticidi ed altri fungicidi ed un’ampia gamma di colture autorizzate oltre a tutti i cereali vernini (grano tenero e duro, orzo, avena, triticale, farro e segale) anche colza, senape, lino, dorella ed altre brassicacee che producono semi. Per lo sviluppo di JOUST® sono state svolte diverse centinaia di prove in Italia ed in Europa per confermare i vantaggi e la sicurezza di questo nuovo fungicida sistemico.

Un’altra caratteristica è la flessibilità d’uso con un range di utilizzo 0,6-0,8 litri per ettaro sui cereali, ideale per eventuali miscele o per modulare trattamenti in relazione alla pressione malattie.

JOUST® è distribuito da Sumitomo Chemical ed è disponibile presso le migliori rivendite di agrofarmaci.

www.nufarm.com/it

