Al Vinitaly i 50 anni del Primitivo di Manduria. Pastorelli: Lavoriamo ‘federati’ per arrivare a Docg

VERONA – Il Primitivo di Manduria festeggia 50 anni in Doc e il Consorzio di Tutela li festeggia nel corso della 56ª edizione del Vinitaly, in programma a Verona fino al 17 aprile, con uno stand innovativo e tante degustazioni e approfondimenti, il tutto per offrire agli enoappassionati un’esperienza unica e indimenticabile. Una ricca selezione di oltre 40 etichette porterà i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta delle diverse espressioni di Primitivo di Manduria Dop, testimoni di una straordinaria area vinicola.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it