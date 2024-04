Nuove tecniche genomiche (NGT): L’UE verso il regolamento per la transizione verde degli agricoltori. Voto rimandato alla nuova legislatura

BRUXELLES – Il 7 febbraio 2024 il Parlamento ha adottato la sua posizione per i negoziati con gli Stati membri sulle nuove tecniche genomiche (NGT). Tuttavia, poiché il Consiglio non ha ancora adottato la propria posizione su questo fascicolo, il Parlamento oggi ha votato per chiudere la sua prima lettura (336 voti favorevoli, 238 contrari e 41 astensioni) al fine di facilitare i lavori del prossimo Parlamento europeo.

Il dossier sarà seguito dal nuovo Parlamento dopo le elezioni europee del 6-9 giugno. L’obiettivo della nuova legislazione proposta dalla Commissione Europea è quello di rendere il sistema alimentare più sostenibile e resiliente sviluppando varietà vegetali migliorate che siano resilienti al clima, resistenti ai parassiti e diano rese più elevate o che richiedano meno fertilizzanti e pesticidi.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i potenziali problemi di sicurezza dei NGT. Diversi prodotti NGT sono già o stanno per diventare disponibili sul mercato al di fuori dell’UE (ad esempio le banane nelle Filippine che non scuriscono, con il potenziale di ridurre gli sprechi alimentari e le emissioni di CO2).

