Cambiale Agraria, agricoltore lucano scrive al Ministro: ‘Budget insufficiente’

NOVA SIRI (MT) – Cambiale agraria, un agricoltore lucano, Giuseppe Corrado, scrive alla segreteria del ministro dell’Agricoltura.

La mail è sulla Cambiale Agraria, legge n.213/2023 art 1 comma 250,251,252.

Ecco il testo inviato. “Il Budget – scrive l’agricoltore – risulta ampiamente superato, ad oggi risultano domande sul portale Ismea per il 163% dei fondi stanziati, la chiusura del portale è prevista per le ore 12 del 22 c.m. Vorrei sapere se il governo intende integrare il Budget. Faccio presente che la norma nel principio potrebbe essere buona ma largamente insufficiente come disponibilità di fondi e come durata tra preammortamento ed ammortamento (2+3). Basti pensare che la sola Regione Basilicata, ma negli anni ’80, fece un provvedimento simile ma dalla durata massima di 15 anni e comunque a scelta dell’agricoltore in 5-10-15 anni.

Credo che la norma sia sotto le aspettative di un risanamento economico reale, anche perché incombe la siccità che molte regioni si accingono a chiedere al ministero, il riconoscimento, e con quali congrui fondi il ministero intende fronteggiare la drammatica situazione precedente ed attuale? distinti saluti”.

