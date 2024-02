Nuove tecniche genomiche. Approvato dal Parlamento europeo il regolamento sulle TEA per sostenere la transizione verde degli agricoltori

BRUXELLES – Il Parlamento ha adottato con 307 voti favorevoli, 263 contrari e 41 astensioni la sua posizione per i negoziati con gli Stati membri sulla proposta della Commissione sulle nuove tecniche genomiche (NGT), che alterano il materiale genetico di un organismo.

Procedura più agevole per gli impianti NGT (Nuove tecniche genomiche) considerati equivalenti agli impianti convenzionali.

Altri impianti NGT avranno ancora bisogno di autorizzazione ed etichettatura obbligatoria

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i potenziali problemi di sicurezza dei NGT

Per un sistema alimentare più sostenibile e resiliente, i deputati sostengono un processo più semplice per gli impianti NGT equivalenti agli impianti convenzionali, mentre altri devono seguire regole più severe.

L’obiettivo è rendere il sistema alimentare più sostenibile e resiliente sviluppando varietà vegetali migliorate che siano resistenti al clima, resistenti ai parassiti e diano rese più elevate o che richiedano meno fertilizzanti e pesticidi.

Attualmente tutte le piante ottenute tramite NGT sono soggette alle stesse regole degli organismi geneticamente modificati (OGM). I deputati sono d’accordo con la proposta di avere due diverse categorie e due serie di regole per gli impianti NGT. Gli impianti NGT considerati equivalenti a quelli convenzionali (impianti NGT 1) sarebbero esentati dai requisiti della legislazione sugli OGM, mentre altri impianti NGT (impianti NGT 2) dovrebbero comunque seguire requisiti più severi.

I deputati concordano inoltre sul fatto che tutte le piante NGT dovrebbero rimanere vietate nella produzione biologica poiché la loro compatibilità richiede un’ulteriore considerazione.

Impianti NGT1

Per gli impianti NGT 1, i deputati vogliono modificare le dimensioni e il numero di modifiche necessarie affinché un impianto NGT sia considerato equivalente agli impianti convenzionali. Per garantire la trasparenza, i deputati concordano che i pacchi contenenti semi NGT debbano essere etichettati e che venga creato un elenco pubblico online di tutte le piante NGT 1.

Anche se non ci sarebbe un’etichettatura obbligatoria per gli impianti NGT 1, i deputati vogliono che la Commissione riferisca su come si sta evolvendo la percezione dei consumatori e dei produttori riguardo alle nuove tecniche, sette anni dopo la sua entrata in vigore.

Impianti NGT2

Per gli impianti NGT 2, i deputati concordano nel mantenere la maggior parte dei requisiti della legislazione sugli OGM, che è tra le più severe al mondo, compresa la procedura di autorizzazione e l’etichettatura obbligatoria dei prodotti.

Per incentivarne la diffusione, i deputati concordano di accelerare la procedura di valutazione del rischio per gli impianti NGT 2 che dovrebbero contribuire a un sistema agroalimentare più sostenibile, ma sottolineano che il cosiddetto principio di precauzione deve essere rispettato.

Divieto di tutti i brevetti depositati per gli impianti NGT

I deputati vogliono un divieto totale dei brevetti per tutte le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche del processo che contengono, per evitare incertezze giuridiche, aumento dei costi e nuove dipendenze per agricoltori e allevatori. Chiedono inoltre una relazione entro giugno 2025 sull’impatto dei brevetti sull’accesso degli allevatori e degli agricoltori a vari materiali riproduttivi vegetali, nonché una proposta legislativa per aggiornare di conseguenza le norme dell’UE sui diritti di proprietà intellettuale.

Commenti

Dopo il voto, la relatrice Jessica Polfjärd (PPE, SE) ha dichiarato: “Le NGT sono fondamentali per rafforzare la sicurezza alimentare europea e rendere più ecologica la nostra produzione agricola. Le nuove regole consentiranno lo sviluppo di varietà vegetali migliorate che possano garantire rendimenti più elevati, essere resistenti al clima o che richiedano meno fertilizzanti e pesticidi. Spero che gli Stati membri adottino presto la loro posizione in modo da poter adottare le nuove regole prima delle elezioni europee e dare agli agricoltori gli strumenti di cui hanno bisogno per la transizione verde.”

Prossimi passi

Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri dell’UE sulla legge finale.

Sfondo

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i potenziali problemi di sicurezza dei NGT. Diversi prodotti NGT sono già o stanno per diventare disponibili sul mercato al di fuori dell’UE (ad esempio le banane nelle Filippine che non scuriscono, con il potenziale di ridurre gli sprechi alimentari e le emissioni di CO2).

