Riduzione fitofarmaci in agricoltura. Dietrofront Von der Leyen, annuncia ritiro della Legge

BRUXELLES – “La Commissione ha proposto la legge sull’uso sostenibile dei pesticidi, con l’obiettivo degno di ridurre i rischi dei prodotti fitosanitari chimici.

Ma la proposta è diventata un simbolo di polarizzazione. È stata respinta dal Parlamento europeo. Non ci sono più progressi neanche nel Consiglio. Ecco perchè proporrò al Collegio di ritirarla”.

Lo ha comunicato questa mattina la presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen, ritirando la proposta di regolamento sui fitofarmaci.

“Naturalmente – ha detto la Von der Leyen -, l’argomento rimane e per andare avanti è necessario più dialogo e un approccio diverso. E su questa base, la Commissione farà una nuova proposta molto più matura con il coinvolgimento delle parti interessate. Gli agricoltori hanno bisogno di un’argomentazione commerciale valida per le misure di miglioramento della natura, e forse noi non l’abbiamo fatta in modo convincente.

Di un vero e proprio incentivo che vada oltre la semplice perdita di resa. I sussidi pubblici possono fornire tali incentivi. Abbiamo avviato anche uno studio per un’etichettatura premium, ad esempio in collaborazione con i rivenditori e i trasformatori”.

