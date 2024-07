Peste suina. Fregolent (IV): Con dimissioni Caputo inizi nuovo corso

ROMA – “Dopo due anni in cui si è registrato un nulla di fatto da parte del governo nel contrastare la peste suina sembrerebbe essersi dimesso il commissario Caputo. Non possiamo che augurarci che sia l’inizio di un nuovo corso”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent.

“La peste suina africana non solo non è stata arginata, ma – spiega – si è diffusa nel Paese, arrivando nel distretto del prosciutto di Parma e nella food valley, luogo simbolo dell’eccellenza del Made in Italy agroalimentare. I danni, economici e d’immagine dei nostri prodotti di qualità, sono incalcolabili.

Purtroppo il governo, nonostante i ripetuti allarmi, si è dimostrato cieco e sordo alle richieste. Ora, di fronte a un vuoto commissariale, ci auguriamo sia nominato qualcuno che conosca il territorio e – conclude – sia in grado di affrontare la drammatica situazione con soluzioni rapide e concrete”.