Peste suina: Fregolent (IV): Governo passi ai fatti. Subito ristori agli allevatori 

ROMA – “Gli allevatori non possono più aspettare, davanti alla diffusione della peste suina africana che sta mettendo in ginocchio interi settori produttivi, il governo deve dare risposte chiare e immediate”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent.

“Stupiscono le parole del neo commissario Filippini che invoca “calma e collaborazione”. Ma non è più il tempo dell’attesa, è il momento dell’azione. La preoccupazione degli allevatori – sottolinea – non può essere sedata con le parole. Servono ristori, contributi che permettano di mettere in sicurezza gli allevamenti e di far ripartire chi è stato duramente colpito. Altrimenti a pagare le conseguenze dell’epidemia non sarà solo il comparto suinicolo, ma la filiera dell’export del cibo di qualità e l’economia di intere regioni. Il governo passi dalle parole ai fatti”, conclude.

