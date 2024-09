Olio d’oliva. Israele vuole aumentare la produzione (e diminuire import) ma i costi di produzione sono 4 volte maggiori rispetto alla Spagna

ROMA – Disparità di costi di produzione per l’olio d’oliva fra Israele e Spagna. E’ l’analisi approfondita realizzata dal ministero dell’Agricoltura israeliano.

Nel 2022, la produzione di olio d’oliva in Spagna è stata gravemente colpita dalla crisi climatica, con un calo della produzione del 56%. In Israele, in confronto, la produzione di olio d’oliva è stata di sole 12mila tonnellate circa, rispetto a 1,5 milioni di tonnellate in Spagna

Oren Lavi, direttore generale del Ministero dell’agricoltura e della sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Alla luce delle sfide globali, l’industria dell’olio d’oliva in Israele deve essere rafforzata. L’olio d’oliva è uno degli ingredienti più importanti nella dieta israeliana, quindi il Ministero sta attualmente formulando una politica che includerà investimenti in nuove tecnologie per abbassare i costi di produzione e coltivazione, sostegno alla ricerca e sviluppo, al fine di migliorare l’efficienza delle varietà e dei metodi di coltivazione e promuovere collaborazioni internazionali per portare conoscenza e innovazione dal mondo a Israele. Queste azioni consentiranno a Israele non solo di migliorare l’efficienza produttiva e ridurre i costi di produzione, e non solo di garantire la sicurezza alimentare del paese nel campo dell’olio d’oliva, ma anche di diventare un attore più significativo nel mercato globale dell’olio d’oliva”.

L’olio d’oliva è un componente fondamentale della dieta mediterranea e ancora oggi quasi la metà di tutto l’olio d’oliva nel mondo viene prodotto in Spagna. La posizione geografica e il clima della Spagna supportano la coltivazione di olive di qualità, infatti, la Spagna è una potenza oleicola ed è responsabile in media del 48% dell’esportazione globale totale di olio d’oliva dal 2018 al 2020, rendendola il principale produttore ed esportatore di olio d’oliva nel mondo. La quantità di produzione di olio d’oliva in Spagna per la stagione 2021-2022 è stata di circa 1,5 milioni di tonnellate, per fare un confronto, in Israele ne sono state prodotte solo 12mila tonnellate, nonostante anche in Israele questa sia un’industria dominante, con un terzo delle piantagioni di frutteti in Israele sono uliveti. Gli oliveti a coltivazione tradizionale si trovano talvolta su terreni non adatti ad altre colture. La coltivazione con metodi intensivi consente una riduzione dei costi di produzione ma non è adatta a tutte le aree geografiche.

Di conseguenza, la Spagna è una delle principali fonti di approvvigionamento per l’importazione di olio d’oliva in Israele, ma il 2022 ha portato con sé temperature estreme e mancanza di pioggia in Spagna, che hanno portato a un calo di circa il 55% nella produzione di olio d’oliva spagnolo in Israele. solo 666 mila tonnellate. Le condizioni meteorologiche estreme sono il risultato della crisi climatica che incide sulla stabilità dell’offerta di olio d’oliva e di altri prodotti alimentari e sul loro prezzo. Pertanto, fare affidamento sulle importazioni di olio d’oliva dalla Spagna crea un rischio per la fornitura regolare al mercato locale.

Come possiamo abbassare i costi dell’olio d’oliva in Israele e avvantaggiare i coltivatori e i consumatori locali? Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato una nuova revisione che mira a rispondere a questa domanda. La revisione, condotta dalla Divisione di Economia, Ricerca e Strategia del Ministero dell’Agricoltura, confronta i costi della produzione di olio d’oliva in Israele e Spagna in tutte le fasi della produzione. Il confronto tra Spagna e Israele deriva da una natura climatica e geografica relativamente simile tra i paesi, che costituisce un substrato ideale per la coltivazione degli olivi. Tuttavia, i costi di produzione dell’olio d’oliva in Israele sono il doppio dei costi in Spagna.

Nell’ambito della revisione sono stati rivisti tutti i costi della filiera dell’olio d’oliva ed è stato esaminato l’olio d’oliva proveniente dal metodo di coltivazione irriguo in Israele rispetto alla coltivazione intensiva in Spagna, nonché la fitta coltivazione irrigua israeliana rispetto al super coltivazione intensiva in Spagna. Questi metodi sono simili in termini di densità degli alberi e in termini di tipo di irrigazione della piantagione. I costi di coltivazione esaminati sono, tra l’altro, il costo della gestione del territorio, il costo della concimazione, il costo dei pesticidi, il costo dell’irrigazione, le tasse, il costo del raccolto e il costo del frantoio.

In primo luogo, i dati mostrano che in Israele e in Spagna esiste la stessa quantità di raccolto di olivo per acro e di produzione di olio per acro. Tuttavia, come affermato, i costi di produzione dell’olio d’oliva in Israele sono doppi rispetto ai costi in Spagna. Le elevate differenze nei costi di produzione sono dovute ai costi di raccolta e irrigazione. Per quanto riguarda i costi di irrigazione, il costo dell’irrigazione in Israele è 4 volte più alto nella coltivazione irrigua rispetto alla coltivazione intensiva in Spagna, e 2,5 volte nella coltivazione irrigua densa in Israele rispetto alla coltivazione super intensiva. La differenza di prezzo è dovuta al prezzo elevato dell’acqua per l’agricoltura in Israele. Per quanto riguarda i costi di raccolto, il costo di raccolto in Israele è 3,5 volte superiore nella coltivazione irrigua israeliana e 2 volte superiore nella coltivazione irrigua densa rispetto alle colture spagnole. L’influenza degli altri costi di coltivazione esaminati sulla differenza di prezzo è minima.

Un’altra scoperta è che anche in Spagna la coltivazione delle olive per l’olio d’oliva non è redditizia senza il sostegno diretto concesso agli agricoltori in Europa. Considerando tutti i metodi di coltivazione, il costo medio per produrre un chilogrammo di olio d’oliva in Spagna è superiore di 2,5 NIS (pari a 0,61 euro. 1 NIS=0,24 euro) rispetto al prezzo medio pagato a un coltivatore per un chilogrammo di olio d’oliva. Certo, i sussidi dell’UE, che in media ammontano a 3,5 NIS al kg. di petrolio, portano il coltivatore medio a un profitto di 1 NIS per kg. di olio. D’altra parte, in assenza di sostegno diretto al coltivatore in Israele, il coltivatore perde 3,5 NIS per kg di olio. Si è inoltre riscontrato che il divario a livello del consumatore si riscontra anche nella differenza nel divario di marketing tra Israele e Spagna: il divario tra il prezzo al coltivatore e il prezzo di mercato in Israele è di 17,5 NIS al kg. di petrolio in media, mentre in Spagna il divario di commercializzazione è di 4,5 NIS al kg. In Spagna, il prezzo al consumo IVA inclusa è di circa 15,3 NIS al kg. di olio d’oliva, e gli olivicoltori perdono circa 2,5 NIS quando non ricevono sostegno e guadagnano circa 1 NIS per ogni kg. coltivano quando ricevono sostegno dallo stato. In Israele, il prezzo al consumo, IVA inclusa, è di circa 42,7 NIS al kg. e gli olivicoltori perdono, come detto, circa 3,5 NIS al kg.

Il vicedirettore generale della ricerca economica e strategica presso il Ministero dell’Agricoltura, Uri Tzuk-Bar, ha dichiarato: “L’olio d’oliva è considerato un olio sano e raccomandato per il consumo, e alla luce della disparità nei costi di produzione tra l’olio spagnolo e quello israeliano, è stato introdotto un regime di sostegno permanente per i coltivatori locali, che avrebbe rafforzato la produzione locale e ridotto la dipendenza dal petrolio spagnolo, diventato molto costoso in Spagna e nel mondo. Successivamente, l’importazione si è spostata in Turchia, ma anche questo è diventato irrilevante con l’annuncio della Turchia chiudendone le esportazioni verso Israele. È importante continuare la produzione di olio d’oliva in Israele, anche alla luce dei benefici esterni derivanti dalla tradizione, dal paesaggio, dalla preservazione dei territori e dalla garanzia dell’approvvigionamento dalla produzione locale, e anche alla luce della vulnerabilità. della produzione in Europa al cambiamento climatico.”

Tsuk-Bar aggiunge inoltre: “Per rafforzare l’industria olivicola, è necessario esaminare in modo approfondito i metodi di coltivazione in Spagna e le possibilità di ridurre i costi di produzione in Israele. I bassi costi di produzione dell’olio d’oliva in Spagna e i pagamenti di sostegno consentono l’importazione di olio spagnolo in Israele a prezzi relativamente bassi. Pertanto, la riduzione dei dazi all’importazione di olio d’oliva aumenta la concorrenza con la Spagna: una combinazione di dazi all’importazione e sostegno regolare agli agricoltori, sostegno aggiuntivo all’industria olivicola per benefici esterni, controllo di qualità importazioni al fine di impedire l’importazione di petrolio che non soddisfa gli standard minimi di qualità e investimenti in ricerca e sviluppo per trovare soluzioni ai rifiuti.”

