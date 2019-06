Viticoltura biologica, tecniche agronomiche e strategie di difesa

La viticoltura è sempre stata alla ricerca di valide alternative tecniche tramite il confronto tra le varie esperienze con un processo costruttivo sempre in evoluzione. Il tema centrale di questo libro, curato da Ruggero Mazzilli, è introdurre alla viticoltura biologica che, oltre a poter garantire un basso impatto ambientale, può offrire grandi vantaggi enologici ed economici mediante specifiche strategie adatte all’ambiente e alla stagione. In particolare viene spiegato come diminuire la suscettibilità agli imprevisti e alla variabilità, così da ridurre la fragilità del vigneto e le necessità di intervento. Grande risalto viene dato alla vocazione del terroir e una particolare attenzione è dedicata alla realizzazione di vigneti ad alta efficienza e longevità, meno esposti ai cambiamenti climatici. Il focus è sulla conoscenza e gestione del suolo, ma sono approfonditi anche gli aspetti principali di fisiologia vegetale ed epidemiologia territoriale dei parassiti-patogeni, da cui sono state sviluppate le tecniche, esposte nel dettaglio, per la gestione del verde e la difesa. L’obiettivo è fornire una serie di indicazioni semplici ma fondamentali, collaudate attraverso un’intensa e pluriennale attività sperimentale svolta in collaborazione con vari Centri di Ricerca e mondo scientifico, per realizzare le strategie che hanno permesso di superare le difficoltà operative nelle ultime stagioni.

Indice: La viticoltura biologica – Agronomia e difesa nel vigneto – Il suolo – Valutazione dell’ambiente – Conoscenza e gestione del suolo – Inerbimento – Gestione del suolo post-vendemmia – Gestione del suolo primaverile-estiva – Fertilizzazione e compostaggio – La pianta – Densità d’impianto – Impianto del vigneto – Fase di allevamento – Potatura e gestione del verde – Maturazione e vendemmia – Viticoltura e cambiamenti climatici – Interventi straordinari nelle zone critiche – La difesa – Induttori di resistenza – Principali patogeni e fitofagi della vite – Avversità climatiche – Strategie di difesa.