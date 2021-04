WEIZ (Austria) – L’agricoltura italiana è di fronte a cambiamenti importanti, con obiettivi sempre più sfidanti definiti nell’ambito del Piano Farm to Fork e della Transizione Ecologica.

Pessl Instruments, da oltre 35 anni al servizio dell’agricoltura con i suoi sistemi di monitoraggio agrometeorologici iMetos® accetta questa sfida e investe in uno fra i suoi principali mercati per fatturato e clienti serviti.

Nasce perciò Metos Italia Srl, braccio operativo di Pessl Instruments in Italia .

Dichiara Gottfried Pessl, CEO e fondatore di Pessl Instruments: “Ci troviamo di fronte ad un punto di svolta importante nel mercato agricolo. Un punto in cui IoT (Internet delle Cose) e monitoraggio da remoto giocheranno un ruolo chiave a supporto di un’agricoltura sempre più produttiva e vicina al consumatore.

Per questa ragione Pessl Instruments ha deciso, insieme a due soci d´esperienza: il Dr. Andrea Lari e il Dr. Federico Fantin, da oltre 8 anni Key Account Managers in Italia, di rendere concreto il suo impegno sul territorio italiano con questo investimento.

L’aumento della copertura territoriale, l’accesso a nuove opportunità e una maggiore libertà di operare in un contesto sempre più competitivo ci consentiranno di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di business che ci siamo prefissi.”

Questa mossa strategica avviene in un momento in cui la proposta commerciale di Pessl Instruments si amplia grazie a nuove tecnologie di trasmissione: le stazioni e i datalogger iMetos® che comunicano con standard LoRa e NBIoT e che consentono di aumentare i punti di monitoraggio in campo ad un costo contenuto.

Nuovi servizi offerti su FieldClimate: modelli di previsione malattie, dati satellitare, tracking GPS delle attrezzature, trappole elettroniche per il monitoraggio insetti dotate di IA (intelligenza artificiale) supportano gli agricoltori nel processo decisionale di monitoraggio, allerta, gestione irrigazione e fertilizzazione, management delle attrezzature e pianificazione dei lavori in campo.

