Cambiamento climatico. Il Canada investe oltre 1,4 milioni di dollari nella tecnologia pulita SixRing

ROMA – Le tecnologie pulite svolgono un ruolo importante nell’aiutare il settore agricolo canadese a combattere il cambiamento climatico. Investire in iniziative di tecnologia pulita che promuovono la bioeconomia può migliorare i profitti degli agricoltori, riducendo al contempo le emissioni nocive di gas serra (GHG).

Francis Drouin, Segretario parlamentare del Ministro dell’agricoltura e dell’agroalimentare, ha annunciato, a nome dell’onorevole Marie-Claude Bibeau, un investimento di oltre 1,4 milioni di dollari per sostenere la prossima fase di sviluppo di SixRing Inc. per aumentare la produzione . Questi fondi saranno utilizzati per ridimensionare il processo di conversione della biomassa a basso consumo energetico dell’azienda che converte i rifiuti agricoli in combustibili rinnovabili e materiali avanzati sostenibili.

La bioeconomia ha un enorme potenziale per il Canada, contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio del paese e creando nuove opportunità per far crescere l’economia. La sostituzione di fonti di energia e combustibili non rinnovabili con alternative più ecologiche massimizza l’uso delle risorse agricole e aggiunge valore ai prodotti un tempo considerati rifiuti.

Nell’ambito del programma Agricultural Clean Technology, questo investimento nella tecnologia proprietaria di SixRing consentirà all’azienda di aumentare notevolmente la propria produzione attraverso attività di ricerca e sviluppo. Questa fase di sviluppo includerà anche test intensivi di materie prime sottoutilizzate e il miglioramento dell’efficienza di produzione per ottimizzare la tecnologia dell’azienda. L’utilizzo di questa soluzione a bassa intensità di carbonio per la gestione dei rifiuti agricoli aiuterà a ridurre significativamente le emissioni di gas serra e a generare ulteriori entrate agricole in tutto il paese.

Il piano di riduzione delle emissioni 2030 annunciato dal Canada, recentemente annunciato, mette in evidenza le azioni necessarie per ridurre le emissioni in vari settori dell’economia. Le misure adottate dalle imprese per ridurre le proprie emissioni integreranno gli investimenti e le altre misure che il governo canadese sta adottando per combattere il cambiamento climatico e rafforzare l’economia pulita del Canada.

