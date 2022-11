Innovazione Omex sarà presente al Growtech Eurasia di Antalya, in Turchia, dal 23 al 26 novembre

ANTALYA (TURCHIA) – Omex Agrifluids, leader mondiale nella progettazione e produzione di fertilizzanti solubili speciali per la più ampia arena di colture agricole e orticole e sistemi di coltivazione, esporrà a Growtech Eurasia presso l’Anfas Expo Center di Antalya, in Turchia, dal 23 al 26 novembre 2022. Growtech Eurasia è di gran lunga la più grande fiera agricola che si tiene in Turchia e in tutta l’Eurasia, nonché l’evento principale per l’Europa orientale, il Medio Oriente e il Caucaso. Omex sarà tra le molte centinaia di aziende e marchi leader provenienti da oltre 30 paesi a Growtech Eurasia. Growtech Eurasia attira visitatori da oltre 100 paesi sparsi in tutta la regione e oltre.

L’amministratore delegato Peter Prentis ha dichiarato: “Omex esporrà un’ampia gamma dei suoi prodotti nutritivi liquidi solubili e in polvere solubili di alta qualità per l’applicazione al più ampio spettro di colture e per l’uso nella più ampia gamma di sistemi agricoli in tutto il Medio Oriente, Nord Africa e Asia centrale. Che si tratti di coltivazioni in serra, frutteti o sistemi agricoli su estesi, alimentati dalla pioggia o irrigati, Omex offre agli agricoltori e ai coltivatori la gamma completa di prodotti nutritivi solubili per una crescita e uno sviluppo delle piante rapidi e resilienti, dalla fase di insediamento delle piantine alla maturazione delle colture e raccolto.”

Peter Prentis sarà lieto di incontrare clienti consolidati e nuovi (distributori, importatori e utenti finali) presso lo stand Omex 3-A205, per discutere di nuove ed entusiasmanti opportunità per la produzione agricola nei paesi di tutta la regione.

