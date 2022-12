Francia, in corso il saldo pagamenti aiuti diretti. Ministro Fesneau: PAC essenziale per la sovranità alimentare

ROMA – Ha preso il via in Francia, il pagamento del saldo degli aiuti del 1mo pilastro della PAC e dell’Indennità compensativa per handicap naturali (ICHN) per la campagna 2022, che avviene dall’8 dicembre sui conti degli agricoltori.

Questo pagamento riguarda l’aiuto disaccoppiato (pagamento di base, pagamento ridistributivo, pagamento verde e pagamento a favore dei giovani agricoltori), aiuto per ovini e caprini, aiuto POSEI nei territori d’oltremare e ICHN. Rappresenta un importo totale di quasi 2,1 miliardi di euro. Tenendo conto degli anticipi già versati da metà ottobre, questo pagamento dell’8 dicembre porta l’importo totale versato agli agricoltori a 7,22 miliardi di euro.

“In un periodo economico difficile per gli agricoltori – ha detto Marc Fesneau, Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare -, la PAC è una politica essenziale per la sovranità alimentare. Ad oggi, oltre il 99% degli agricoltori ha ricevuto una parte significativa dei pagamenti sul proprio conto, con 7,22 miliardi di euro già erogati. Vorrei ringraziare i team di assistenza che hanno reso possibile il raggiungimento di questo eccezionale tasso di pagamento per i nostri agricoltori”.

Queste cifre testimoniano il raggiungimento storico dei pagamenti della PAC, sia in termini di importi che di quota di beneficiari pagati in questo periodo dell’anno. Grazie alla mobilitazione dei servizi del ministero responsabile dell’agricoltura, in particolare del DDT(M), dell’Agenzia dei servizi e dei pagamenti e degli agricoltori, la Francia è in testa ai paesi dell’Unione europea in termini di calendario dei pagamenti.

Pertanto, i pagamenti a partire dall’8 dicembre integrano gli anticipi versati da ottobre e riguardano:

Quasi 292.000 agricoltori che ricevono il saldo dei loro pagamenti di base e ridistributivi , vale a dire oltre il 99% dei beneficiari.

, vale a dire oltre il 99% dei beneficiari. Quasi 288.000 agricoltori, che ricevono il saldo del pagamento verde, ovvero il 97,4% dei beneficiari.

25.260 giovani agricoltori che beneficiano di 41,2 milioni di euro a saldo del pagamento per i giovani agricoltori, oltre ai 32,8 milioni di euro ricevuti a titolo di anticipo, con un importo unitario mantenuto a 102 €/ha, come lo scorso anno.

oltre ai 32,8 milioni di euro ricevuti a titolo di anticipo, con un importo unitario mantenuto a 102 €/ha, come lo scorso anno. Per quanto riguarda l’indennità compensativa per handicap naturale (ICHN) , 89.600 agricoltori beneficiano del pagamento del saldo per un importo di oltre 189,4 milioni di euro, portando a 1,04 miliardi di euro l’importo pagato nell’ambito della campagna 2022.

Un secondo pagamento sarà effettuato il 22 dicembre . I prossimi pagamenti, in particolare il saldo dell’aiuto per il bestiame e l’aiuto per le piante accoppiate, saranno scaglionati nel primo trimestre del 2023, secondo il consueto calendario.

