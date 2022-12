Cina. Produzione record di grano nella provincia Shanxi: 14,643 milioni di tonnellate (4.648 kg ad ettaro)

ROMA – Il 12 dicembre, l’Ufficio nazionale di statistica della Cina, ha pubblicato i dati sull’area nazionale di semina del grano, la produzione per unità di superficie e la produzione totale nel 2022.

La produzione totale di grano della provincia dello Shanxi quest’anno è stata di 14,643 milioni di tonnellate, con un aumento di 430.500 tonnellate rispetto allo scorso anno ; la produzione per unità di superficie è stata di 4.647,9 kg/ha, rispetto allo scorso anno, è aumentata di 118,83 kg/ha, raggiungendo entrambi livelli record.

Quest’anno, la provincia dello Shanxi attribuisce grande importanza alla stabilizzazione dell’approvvigionamento di grano, al rafforzamento della stessa responsabilità del partito e del governo, al rafforzamento delle misure di promozione, al rafforzamento del sostegno politico, al rafforzamento dell’ente principale da guidare, al rafforzamento dei servizi di orientamento e al rafforzamento della prevenzione e mitigazione dei disastri. , aumentare la capacità produttiva e ottenere risultati lusinghieri nella produzione di cereali durante tutto l’anno.

Il Comitato permanente del Comitato provinciale del partito e il Comitato permanente del governo provinciale ascoltano regolarmente rapporti e conducono ricerche speciali sulla produzione di grano. Lin Wu, segretario del comitato provinciale del partito, e Lan Fo’an, governatore della provincia, hanno guidato e organizzato i leader provinciali per indagare e guidare la produzione di grano molte volte. 11 governi municipali hanno presentato una lettera di responsabilità per la sicurezza alimentare al governo provinciale e il compito dell’area del grano e dell’olio è stato implementato da città e contee ai villaggi ai campi.L’area seminata a grano della provincia è di 3.150,3 mila ettari.

Il governo provinciale e il Ministero dell’agricoltura e degli affari rurali hanno firmato “l’Accordo quadro di cooperazione strategica sulla promozione congiunta dello sviluppo dell’agricoltura secca biologica nello Shanxi (2022-2025)”, ha tenuto un incontro di promozione in loco, ha formulato il “14° Cinque- Year Plan” piano di sviluppo e l’agricoltura secca biologica è entrata nella strategia nazionale.

La provincia ha implementato la politica dei sussidi, ha emesso più di 10 miliardi di yuan in sussidi una tantum ai coltivatori di grano, sussidi per la protezione della fertilità dei seminativi, ecc. E ha mobilitato l’entusiasmo degli agricoltori per la coltivazione e la gestione del grano. Rafforzare il sostegno al progetto, costruire 2,8 milioni di mu di terreni agricoli di alto livello e costruire più di 3 milioni di mu di basi di grano e olio da agricoltura secca biologica, di alta qualità e ad alta efficienza in 52 contee. Impegnarsi per il sostegno finanziario, prestando 343 milioni di yuan a 706 “nuove entità”, creare polizze assicurative sulla soia e 11 contee pilota di bande di assicurazione sul reddito da piantagione, con un tasso di copertura assicurativa superiore al 60%.

Il sistema agricolo e rurale della provincia aderisce a un legame alla volta, una stagione alla volta e una specie alla volta per concentrarsi sulla produzione di grano. Stabilire un meccanismo di coordinamento interdipartimentale per garantire una fornitura sufficiente di materiali agricoli, il buon funzionamento delle macchine agricole, la gestione dei campi a grana fine e la pianificazione generale della prevenzione e del controllo delle epidemie e della produzione agricola. Sono stati implementati più di 2.800 mu di area di amministrazione fiduciaria della terra e 1.737 entità hanno intrapreso il compito di piantare composti di soia e strisce di mais per promuovere la produzione su larga scala e standardizzata. Effettuare la dimostrazione integrata del “Machine Field Certificate”, promuovere lo sviluppo accoppiato di macchine agricole ad alte prestazioni, terreni agricoli di alto livello e agricoltori certificati di alta qualità in 15 contee e migliorare l’efficienza produttiva. Promuovere lo sviluppo dei consorzi di industrializzazione. I consorzi provinciali di industrializzazione del grano hanno guidato 120.000 agricoltori, con un reddito medio di 4.500 yuan per famiglia. Affidandosi alle principali catene di imprese per costruire basi di piantagione di patate di tipo industriale di 100.000 mu, con una resa media di oltre 6 tonnellate per mu.

Quest’anno, la provincia ha rilasciato 101 principali tecnologie, standard e varietà e ha formulato una guida tecnica per la produzione di 8 colture di cereali. La competizione per la soia ad alto rendimento “Shennong Science and Technology Cup” si è tenuta per contribuire ad aumentare la resa per unità. Approfondire il servizio del sindacato contraente “tre squadre”, appaltando città e contee per contrarre l’ente principale, andare a livello di base per guidare l’agricoltura nelle stagioni agricole chiave e formare più di 70.000 agricoltori. Promuovere la semina di composti di soia e mais, istituire un team tecnico speciale, formulare linee guida tecniche, compilare e stampare grafici tecnici e promuovere un totale di 851.000 mu, superando il compito, e la prima dimostrazione e promozione su larga scala ha raggiunto l’atteso risultati.

LEGGI LA RUBRICA ESTERI

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it