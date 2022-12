Ismea Investe. Finanziamenti agevolati: 100 milioni di euro per investimenti delle imprese

ROMA – Ismea ha lanciato la nuova edizione del bando “Ismea Investe” che prevede finanziamenti agevolati e interventi a condizioni di mercato per sostenere i progetti di sviluppo produttivo e commerciale da parte di società di capitali, organizzate anche in forma cooperativa, che operano nella filiera agroalimentare nazionale.

La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 100 milioni di euro, divisi equamente nelle due modalità di intervento: 50 milioni per i finanziamenti agevolati (Fag) e 50 milioni per gli interventi finanziari a condizioni di mercato (Fcm).

La finalità della misura è incentivare e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, sviluppo o consolidamento sul territorio nazionale da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare con interventi di importo compreso fra 2 e 20 milioni di euro. Sono ammessi investimenti connessi alla produzione agricola primaria, alla trasformazione e commercializzazione di prodotto agroalimentari, alla logistica e distribuzione anche su piattaforma informatica.

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate si traducono nella concessione di mutui di durata massima di 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, a tasso di interesse agevolato (pari al 30% del tasso base di riferimento della Commissione Europea). Il mutuo deve essere assistito da idonee garanzie (ipoteche di primo grado ed eventualmente anche fideiussioni) per un valore pari al 120% del finanziamento agevolato concesso.

Gli interventi a condizioni di mercato avvengono invece mediante operazioni di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. In questo caso Ismea opera esclusivamente come socio di minoranza: il suo intervento, sempre compreso nella forbice tra i 2 e i 20 milioni di euro, non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati. La durata dell’intervento dell’Ismea è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di way out.

Le domande di partecipazione, complete della documentazione indicata nell’Allegato del bando, vanno presentate attraverso il portale dedicato di Ismea entro le ore 12 del 31 marzo.

Per scaricare il bando LINK

