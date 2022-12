New Holland vince il Good Design Award con il trattore a forma di calice di vino

MODENA – Lo Straddle Tractor Concept e il trattore T4K di New Holland sono i vincitori del Good Design Award nel Categoria Industriale 2022. Il Good Design Award è presentato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture e Design e Metropolitan Arts Press Ltd. e ogni anno premia le opere più innovative e all’avanguardia edge design industriali, di prodotto e grafici realizzati in tutto il mondo.

È il più antico e il più prestigioso programma di premi organizzato a livello mondiale.

L’enfasi del programma GOOD DESIGN è sul design di qualità della più alta forma, funzione,

e l’estetica uno standard al di là dei normali prodotti di consumo e grafica. Il Chicago

Il programma GOOD DESIGN di Athenaeum trasmette gli ideali di un processo di progettazione che incarna eccellenza e resistenza del prodotto e forte identità pubblica.

Viene assegnato da una giuria di illustri professionisti del design e specialisti leader del settore e il premio viene assegnato in base a criteri stabiliti nel programma originale del 1950 per la massima estetica in termini di design innovativo, nuove tecnologie, forma, materiali, costruzione, concetto, funzione, utilità, efficienza energetica e sensibilità per l’ambiente.

Lo Straddle Tractor Concept è stato presentato al SITEVI (salon international des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive et fruits-légumes) 2021 ed è una coproduzione di New Holland Agriculture e Pininfarina, la casa di design riconosciuta a livello internazionale. Il concept è stato sviluppato in un video, visto migliaia di volte su New

Canali Holland Agriculture provenienti da utenti di tutto il mondo: l’idea è stata pensata appositamente per soddisfare le esigenze dei vigneti stretti.

Il design futuristico sviluppato da Pininfarina unisce sicurezza, comfort e tecnologia: lo è

ispirato alla forma di un bicchiere di champagne: alto, largo in alto e affusolato in basso

in basso – in omaggio ai migliori viticoltori di regioni come Champagne, Médoc e

Borgogna.

La cabina è completamente in vetro, fornendo all’operatore un’eccezionale visibilità sul

viti e tutt’intorno ed è inclinato nella direzione di marcia, aggiungendo dinamismo al design.

L’aspetto esteriore complessivo della macchina si distingue per la fluidità e la dinamicità di ispirazione automobilistica linee. La cornice a vista conferisce un look sportivo.

L’interno presenta una grande porta singola e un sedile girevole, con l’uso del legno che contribuisce alla cabina sensazione lussuosa e lussuosa, che ricorda ancora una volta le botti di vino. In linea con l’impegno di lunga data e sempre crescente di New Holland Agriculture in tutti gli aspetti di agricoltura sostenibile e la strategia del marchio Clean Energy Leader, il concetto è stato nata come pronta per la trazione elettrica, per un futuro di macchine alimentate ad energie alternative.

New Holland e FPT Industrial hanno lavorato insieme per creare il vigneto TK Methane Power

trattore cingolato. Alimentati a biometano, presentano quindi un’impronta di carbonio pari a zero. Il trattore è stato progettato con cura in ogni dettaglio, creando insieme un equilibrio di stile e funzionalità con la sostenibilità. Questo è più di un concetto, il trattore ha lavorato nel cru La Rosa Nebbiolo per Barolo zona di coltivazione dell’uva all’interno dell’azienda agricola Fontanafredda a Serralunga d’Alba (CN), dove il i motori avranno la possibilità di dimostrare il loro valore su terreni collinari.

Si tratta infatti del motore F28 a biometano che alimenta il vigneto New Holland TK Methane Power prototipo di trattore cingolato destinato all’azienda agricola Fontanafredda ha una potenza di 75 CV con una potenza massima di 75 CV coppia di 330Nm. Ciò significa che può garantire direttamente prestazioni completamente sicure paragonabile a quello del modello diesel, anche sulle colline più ripide e su terreni scivolosi che caratterizza i vigneti più prestigiosi delle Langhe.

Concepito come un design multi-missione e per essere alimentato a diesel, a gas naturale e con un ibrido sistema, il motore FPT Industrial F28 è stato creato per essere compatto, produttivo ed ecologico amichevole. Infatti, è in grado di soddisfare tutta la potenza, le prestazioni e il basso impatto ambientale requisiti in applicazioni come trattori frutteto e vigneto, dove di piccole dimensioni, e quindi ingombro limitato, sono prerequisiti essenziali.

