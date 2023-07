New Holland rafforza in Brasile il concetto di Energy Independent Farm

MODENA – New Holland Agriculture, leader mondiale nel settore dell’energia pulita, annuncia una partnership con aziende leader nel settore del biometano in Brasile per la creazione di un ecosistema innovativo per la produzione di gas, generato dalla decomposizione dei

rifiuti organici. Il nuovo ecosistema è il primo del suo genere nel Paese e promette di rivoluzionare il mercato del biogas.

Il lancio di questa soluzione senza precedenti nel mercato brasiliano del biometano è il

risultato di una collaborazione di successo tra New Holland, Iveco Group, Sebigás Cótica

– azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di biodigestione, dalla progettazione,

alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione di impianti di biogas – e Air Liquide –

leader mondiale nei gas industriali, nella tecnologia e nei servizi per l’industria e la

sanità.

Analogamente a quanto New Holland Agriculture sta facendo in Europa con l’azienda

britannica Bennamann, l’iniziativa mira a esplorare le possibilità di produzione di

biometano dagli scarti del bestiame e, allo stesso tempo, a promuovere l’uso di energie

rinnovabili per l’agricoltura nel Paese.

L’arrivo di questa tecnologia segue la vendita del primo trattore alimentato a gas

biometano in Brasile: un T6.180 Methane Power, in grado di utilizzare come carburante

il gas generato dalla decomposizione dei rifiuti organici, è stato venduto a SF

Agropecuária, un’azienda con sede a Brasilândia, nel Mato Grosso do Sul.

La proprietà selezionata per far parte del progetto sperimentale sul biometano è la stessa

azienda agricola, pioniera nell’uso dei rifiuti per creare energia.

L’intero sistema potrebbe potenzialmente consentire la crescita del mercato brasiliano

del biogas. Con la crescente domanda di energia rinnovabile, il biometano prodotto

dalla nuova soluzione ha il potenziale per diventare una valida alternativa al diesel e ad

altri combustibili fossili. Inoltre, la produzione di biometano da rifiuti animali, partendo

da quello di mucche e maiali, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, rendendo

la soluzione ancora più ecologica.

Il progetto è stato lanciato con “Methane Power Experience”, uno speciale evento

mediatico di due giorni che ha coinvolto giornalisti e stakeholder brasiliani, con tanto di

test drive sul trattore T6.180 Methane Power. Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture, ha dichiarato: “Continuiamo a rafforzare la nostra strategia di sostenibilità a livello globale, confermando con azioni concrete la posizione di leadership del nostro marchio nelle propulsioni alternative ma anche nella ricerca e nello sviluppo di nuove pratiche vincenti per applicare un modello di economia circolare in Agricoltura.”

