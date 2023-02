Generazione Terra, Zaganelli (Ismea): Non guardiamo solo a giovani ma ad imprenditori attivi

ROMA – Aperto lo sportello di Generazione Terra, disponibile sul sito di Ismea.

Molte le novità come spiega ad agricultura.it il direttore generale di Ismea, Maria Chiara Zaganelli.

“Negli ultimi anni, le operazioni fondiarie di ISMEA hanno permesso la creazione di oltre 740 imprese agricole a conduzione giovanile, per complessivi 27 mila ettari e 473 milioni di euro di importo finanziato – ha commentato Zaganelli. Con GENERAZIONE TERRA, vogliamo continuare a sostenere la nuova imprenditorialità in agricoltura ma anche la crescita dimensionale delle imprese già attive. Puntiamo alle competenze dei giovani per garantire innovazione e competitività al settore e favorire l’agricoltura anche nelle aree a maggiore rischio di abbandono”.

