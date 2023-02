SIENA – Il collo ripieno è un’ingegnosa ricetta che permette di preparare uno squisito brodo di pollo e una pietanza molto gustosa e delicata in grado di valorizzare – come suggerisce Unaitalia – anche le frattaglie e le parti considerate “scarti”.

LA RICETTA

Preparazione del ripieno

Prepariamo un composto mescolando carne macinata, i fegatini e i durelli di pollo, la mollica di pane bagnata nel latte e strizzata, un trito di aglio e prezzemolo, parmigiano, un uovo, sale, pepe e noce moscata. Amalgamiamo bene il tutto utilizzando le mani e lasciamo riposare per una mezz’ora.

Cottura del collo ripieno

Riempiamo con questo composto i due colli e cuciamo con un ago da lana e spago da cucina l’estremità finali. Mettiamo i colli in una adatta pentola insieme ad uno stocco di sedano, uno spicchio d’aglio, una cipollina, una carota media, un ciuffo di prezzemolo, sale e alcuni chicchi di pepe nero. Copriamo appena con acqua e lasciamo bollire lentamente con un coperchio e sempre a fiamma moderata per circa un’ora. Trascorso questo tempo i colli e il brodo saranno pronti. Nel brodo potremo cuocere della pasta o del riso, mentre il collo ripieno, dopo averlo affettato, possiamo servirlo accompagnato da una leggera maionese fatta in casa, un cucchiaio di salsa verde e qualche cipollina in agrodolce.

GLI INGREDIENTI

Per due colli ripieni

100 gr. carne di manzo

Un fegatino e un durello di pollo

Una fetta grande di pane inzuppata nel latte e strizzata

un trito di aglio e prezzemolo

1 cucchiaiata di parmigiano

1 uovo intero

noce moscata, sale e pepe

Leggi la rubrica RICETTE di agricultura.it

Segui agricultura.it su INSTAGRAM

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it