L’asino. Volume dedicato ad allevamento, cura e nuovi ruoli aziendali e sociali

L’asino per la sua docilità, resistenza e per le spiccate doti empatiche, è ancora oggi una risorsa fondamentale. Dopo anni di trend negativo, in Italia si assiste a una crescita della popolazione asinina, grazie anche alla diffusione di nuovi impieghi, tra cui la produzione di latte, il trekking e l’onoterapia, per la quale l’asino è uno degli animali d’elezione, grazie alle sue doti caratteriali uniche che comprendono curiosità, disponibilità e pazienza.

Il manuale “L’asino” di Daniele Bigi affronta gli argomenti legati all’allevamento, alla cura e all’utilizzo dell’asino: evoluzione e storia, razze, peculiarità anatomiche e genetiche, etologia, alimentazione, riproduzione e patologie, fino ai capitoli sulle strutture di governo e sui principali impieghi dell’animale.

L’appendice raccoglie le testimonianze di centri di conservazione e allevamenti, che nel nostro paese svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e valorizzazione di questo prezioso animale.

Indice: Origine, evoluzione e domesticazione – L’asino nella storia – Le razze – Peculiarità anatomiche e fisiologiche dell’asino – Etologia – Genetica – Alimentazione – Riproduzione – Principali patologie – Cura e pulizia – Strutture e governo della stalla e degli edifici contigui – Finimenti e attacchi – Latte d’asina – Onoterapia – Trekking con gli asini – Trasporto – Il mulo e il bardotto – Appendice – Appunti di viaggio.

ISBN: 978-88-506-5639-4 | 294 pagine | 17 x 24 cm | € 35,00 www.edagricole.it

