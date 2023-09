ll carrubo. Una guida a coltivazione e utilizzi

La coltivazione del carrubo, specie rustica e aridoresistente tipica del Mediterraneo, ha origini antiche che affondano nello sfruttamento dei baccelli per il consumo umano e per l’alimentazione zootecnica. Nel tempo sono cresciuti i suoi usi anche a scopo ornamentale e di valorizzazione del paesaggio.

Se attualmente l’interesse principale è rivolto alla farina dei semi, utilizzata in campo alimentare in una varietà di impieghi, ma principalmente come addensante o stabilizzante, stanno emergendo spunti interessanti in campo nutraceutico e cosmetico per altre parti del frutto.

Dopo i capitoli su inquadramento botanico e risorse genetiche, il libro – dal titolo “Il carrubo. Caratteristiche, coltivazione e utilizzi” a cura di Stefano La Malfa e Massimiliano Brugaletta – affronta le tematiche legate alla propagazione, alle tecniche colturali e all’utilizzo del prodotto senza trascurare la descrizione di patogeni e parassiti. In conclusione, un’analisi del mercato mondiale e italiano delinea le potenzialità produttive del carrubo.

Indice: Introduzione – Inquadramento della specie – Caratteristiche morfologiche e fisiologiche – Risorse genetiche e patrimonio varietale – Propagazione e vivaismo – Tecniche colturali – Principali avversità biotiche e strategie di controllo – Caratteristiche, gestione e utilizzo del prodotto – Importanza economica del carrubo.

ISBN:978-88-506-5647-9 | 176 pagine | 14 x 21 cm | € 20,00 www.edagricole.it

