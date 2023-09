Il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea inaugurato da Zaia: fino al 31 ottobre a Villorba (Tv)

Villorba (TV) – Natura, bellezza, gioco e condivisione. Queste le parole chiave del Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, inaugurato a Villorba (TV) alla presenza delle autorità.

Un luogo magico dove tornare bambini che, dal 29 settembre al 31 ottobre, domeniche comprese, celebrerà la zucca in ogni sua forma, grazie ad un’esposizione di oltre 300.000 zucche di tutti i tipi, direttamente coltivate dall’azienda agricola Nonno Andrea.

A tagliare il nastro che ha aperto ufficialmente il Villaggio delle Zucche è stato il presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha più volte sottolineato il valore dell’iniziativa: «Siamo in luogo unico quanto folle – ha esordito il Governatore – ma del resto è la follia che fa crescere la comunità. Penso che questa iniziativa diventerà iconica, si consoliderà negli anni. Questo è un modo innovativo per fare agricoltura, Paolo ha avuto la visione e l’intuizione, insieme ai suoi familiari, di capire che l’agricoltura è un grande elemento di comunicazione, senza mai perdere l’attenzione al sociale. Pensiamo a quanti bimbi oggi vivono in appartamenti distanti dalla natura che grazie alla famiglia Manzan riusciranno a fare un tuffo nei chicchi di mais, a toccare per la prima volta una balla di fieno, riusciranno per la prima volta a vedere degli animali. Il veneto è la regione più turistica d’Italia con 73 milioni di presenze – ha proseguito Zaia – il turismo è la più grande industria della Regione, l’agricoltura fa 6 miliardi di euro di fatturato, il turismo ne fa 18; la miscela vincente è data dal binomio prodotto e territorio, agricoltura e turismo. Oggi il turismo è sempre più emozionale ed esperienziale e questa realtà è un esempio di questo filone innovativo».

“Il Villaggio delle Zucche è una iniziativa unica per celebrare un prodotto caratteristico del nostro territorio e creare un’occasione per amare la natura e l’ambiente in un ambiente agricolo rurale che si rivolge a giovani e meno giovani – ha proseguito l’europarlamentare Rosanna Conte -. Dire cosa rappresenti non è facile proprio perché ha in sé molteplici aspetti, da quello ludico a quello solidale, da quello gastronomico a quello correlato all’esposizione dell’enorme quantità di zucche prodotte dall’azienda in un territorio rispettoso della biodiversità che viene salvaguardata tutto l’anno. I miei complimenti a Luca Manzan, alla sua famiglia e a tutti i collaboratori dell’azienda Nonno Andrea per questa splendida iniziativa che calerà le migliaia di visitatori in una atmosfera fiabesca e magica, con attrazioni di vario genere per poter vivere in modo diverso la campagna nel periodo autunnale”.

“Un evento che sicuramente crescerà ancora, grazie ad una collaborazione tra pubblico e privato e tra aziende locali, diventando ancora più attrattivo e sviluppando un vero e proprio percorso turistico alla scoperta del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio” ha annunciato il sindaco di Villorba, Francesco Soligo.

Per 33 giorni, dunque, adulti e piccini potranno visitare questo vero e proprio Villaggio, sviluppato su un’area pari a 10 campi da calcio, con decine di angoli e scorci dove poter scattare le foto più belle e divertenti.

Ci saranno fantasiosi allestimenti creati con le zucche, un campo di 70.000 metri quadrati dove poter scegliere e acquistare la propria zucca preferita e, tutto intorno, un’atmosfera magica e sognante fatta di allestimenti a tema rurale dove potersi divertire con semplicità, in un contesto agricolo a stretto contatto con la natura.

Un luogo fiabesco dedicato ai più piccoli ma dove anche gli adulti potranno tornare bambini grazie a giochi di una volta, momenti di intrattenimento, frutteti al coperto dove poter gustare diversi piatti alla zucca, un grandissimo labirinto di mais, un magico trenino, artisti circensi e spettacoli che allieteranno tutte le giornate di esposizione.

Il tutto senza mai dimenticare la solidarietà; ogni mercoledì del mese di ottobre sarà dedicato ad una realtà che opera nel sociale, con una semplice raccolta fondi: il ricavato della vendita di tutte le zucche di Halloween vendute in quella giornata, infatti, verrà devoluto in favore dei progetti solidali della realtà coinvolta.

Mercoledì 4 ottobre sarà dedicato ad AIPD Marca Trevigiana che ha lo scopo di operare per le persone con la sindrome di Down e le loro famiglie, promuovendone i diritti e la piena inclusione scolastica, lavorativa e sociale

Mercoledì 11 ottobre sosterrà AREP SOCIALE, realtà con sede a Villorba che ha la finalità di sostenere progetti di inclusione e autonomia per ragazzi e adulti con disabilità.

Mercoledì 18 ottobre sarà la volta di FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA che da quasi 30 anni raccoglie fondi destinati alla ricerca scientifica per sconfiggere le malattie del bambino

Mercoledì 25 ottobre chiuderà l’iniziativa FONDAZIONE OLTRE IL LABIRINTO ETS, Fondazione per l’autismo con sede a Treviso che da molti anni si dedica a Progetti di vita e di inclusione sociale per adulti con Autismo.

E, oltre alla raccolta fondi, durante le quattro giornate sulle pagine social di Nonno Andrea verranno condivise e messe in risalto tutte le attività e i progetti di ogni singola associazione coinvolta.

«Per la mia famiglia, per la mia azienda e per me questo è un giorno speciale – ha sottolineato Paolo Manzan, dell’azienda agricola Nonno Andrea – un giorno indimenticabile che, spero, sia uno dei tanti che potremo vivere nei prossimi anni. Vedere tante autorità, tante personalità e tanti amici nella nostra azienda è davvero un’emozione grandissima».

“Siamo onorati di poter ospitare in questo Villaggio famiglie, scuole, fondazioni che qui potranno vivere la natura tra orti e frutteti, proprio come si faceva una volta, apprezzando le piccole, grandi cose che ci dona la campagna – ha concluso Luca Manzan – Il villaggio delle zucche è, infatti, un’occasione per ritornare alla terra ma è anche un ringraziamento affettuoso per la natura e per tutti i suoi doni: un ringraziamento che vogliamo condividere con tutti voi e con chi verrà a trovarci nei prossimi giorni”.

Perché l’energia che manda avanti l’azienda agricola Nonno Andrea è proprio la condivisione: la condivisione della campagna, dei suoi colori e dei suoi profumi; un valore e una bellezza da celebrare in ogni stagione.

Per visitare il Villaggio delle Zucche è sufficiente prenotare i biglietti sul sito www.nonnoandrea.it, il pagamento si effettuerà all’ingresso.

I biglietti saranno acquistabili anche in loco ma, per evitare i tempi di attesa, si consiglia la prenotazione; nei momenti di elevata affluenza, infatti, l’entrata ai non prenotati potrebbe non essere subito garantita.

Prezzi:

€ 6 nei giorni infrasettimanali e € 8 sabato e domenica.

L’entrata è gratuita ai bambini fino ai 3 anni e agli over 80, così come per le persone con disabilità e per un accompagnatore.

Info:

Azienda agricola Nonno Andrea, via Campagnola 72/b – Villorba (TV)

E-mail: eventi@nonnoandrea.it – tel: 0422-1763033

