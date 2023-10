Agricoltura Israele: priorità Ministero è continuare produzioni agricole e garantire sicurezza alimentare

ROMA – Nell’ambito delle valutazioni della situazione presso il Ministero Agricoltura di Israele e dal contatto diretto tra i professionisti e gli agricoltori sul campo, sono emerse una serie di sfide chiave, si legge in una nota stampa del Ministero israeliano.

La maggior parte delle questioni sollevate non riguardano la mancanza di prodotti agricoli nei campi o nelle aziende agricole, ma piuttosto la logistica lungo la filiera alimentare in generale, e in particolare dal Sud al grande pubblico, ad esempio: Molti lavoratori lungo tutta la filiera sono stati assunti o non si sono presentati al lavoro (marescialli, raccoglitori, autisti, addetti alle linee di produzione nei caseifici, macelli e mattatoi, ecc.). Al fine di ridurre al minimo, per quanto possibile, la difficoltà nel fornire una soluzione totale alla domanda dei consumatori, il Ministero dell’Agricoltura è pronto a fornire assistenza sul campo, ma soprattutto nei trasporti per l’industria e nel punto vendita attraverso diverse fasi:

Alla fine della scorsa settimana, ancor prima dell’inizio della guerra, i contadini hanno raccolto e raccolto decine di tonnellate di verdure destinate alla vendita, ma vista la situazione queste sono rimaste nel sud. Per continuare a soddisfare la domanda dei consumatori, il Ministero dell’Agricoltura ha agito, nei giorni scorsi, in collaborazione con l’IDF, per far uscire le merci dal sud e spostare i prodotti agricoli “lungo un corridoio logistico sicuro” alle catene di commercializzazione e ai punti vendita su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà esistenti nella situazione della manodopera nelle catene di commercializzazione, il Ministero dell’Agricoltura ha lanciato un appello alle autorità locali con l’obiettivo di reclutare nei prossimi giorni studenti delle scuole superiori per assistere nel lavoro logistico nella commercializzazione catene di supermercati e per accelerare la fornitura sugli scaffali, in modo da soddisfare la domanda dei consumatori.

Al fine di aumentare la produzione locale, i servizi di protezione e ispezione delle piante del Ministero dell’Agricoltura stanno facendo tutto il possibile per spedire i prodotti il ​​più rapidamente possibile, preservando la salute dei prodotti e impedendo la penetrazione di parassiti delle piante e specie invasive nel territorio. territorio dello Stato di Israele. Anche gli ispettori del Ministero dell’Agricoltura lavorano sotto tiro ai valichi di frontiera, con l’obiettivo di rilasciare la merce ricevuta il più rapidamente possibile. . Nel frattempo, dall’inizio della settimana, sono state movimentate e sgomberate dai porti circa 3.500 tonnellate di frutta e verdura. Arriveranno nei negozi nei prossimi giorni.

Nell’industria lattiero-casearia, in questa fase, circa il 93% della produzione e fornitura di latte funziona regolarmente. Tuttavia, alla luce della carenza di lavoratori lungo tutta la catena di fornitura, trasporto e logistica, è difficile produrre i prodotti e trasportarli ai punti vendita. Alla luce di questo problema, il ministro dell’Agricoltura Avi Dichter ha incaricato il Ministero di prepararsi per l’importazione controllata di latte durante la guerra. Secondo la posizione che si sta delineando a causa dello stato di guerra definito, del coprifuoco negli insediamenti del sud, della necessità di fornire una soluzione per uno scenario futuro di danni alla capacità produttiva o distributiva nel nord del paese, il Ministero dell’Agricoltura raccomanda di aprire immediatamente una quota speciale per il periodo della guerra per l’importazione di un massimo di 10 milioni di litri di latte sfuso al mese (il 33% del consumo di latte in Israele) per un periodo di 3 mesi in una quota esente da dazi . Il Ministero esaminerà costantemente il mercato in base agli eventi e alla situazione di guerra e aggiornerà di conseguenza la sua raccomandazione.

Nell’industria delle uova , la maggior parte delle galline ovaiole israeliane sono concentrate nella regione settentrionale e, in questa fase, le uova non mancano. Tuttavia, come per il latte, a causa dell’assenza di lavoratori lungo tutta la filiera, i trasporti e i collegamenti logistici, vi è difficoltà nel trasportare i prodotti ai punti vendita, pertanto il Ministero ha avviato un contingente quadro in franchigia doganale per l’ importazione di 50 milioni di uova. .

Inoltre, il Ministero dell’Agricoltura aiuterà i lavoratori agricoli stranieri che si trovano nel sud e non possono andare a lavorare e non vogliono tornare in Thailandia. Il Ministero, con l’aiuto e la collaborazione dell’Autorità per la popolazione, sta lavorando per mobilitare una parte dei lavoratori e, ieri, sono stati evacuati circa 80 lavoratori stranieri che non potevano lasciare la regione meridionale, per raccogliere cetrioli ad Achituv, che è la emporio di cetrioli dello Stato di Israele, nonché circa 200 lavoratori nella regione di Ramat Negev e Arava. L’obiettivo era sia prendersi cura dei lavoratori stranieri e farli uscire dalle zone di combattimento, sia portare nuovi lavoratori per colmare la carenza dovuta al blocco che impedisce l’arrivo dei lavoratori palestinesi e aiutare a fornire i prodotti agricoli e soddisfare la domanda.

Inoltre, per prendersi cura del bestiame in caso di emergenza, il Ministero dell’Agricoltura raccomanda che i villaggi, i consigli regionali, le organizzazioni di coltivatori e i consigli di produzione, nonché le associazioni agricole della zona rurale, riempiano i serbatoi d’acqua già presenti la loro zona e trasformare le piscine in serbatoi d’acqua di emergenza, in modo che possa essere fornita acqua potabile adeguata agli animali negli allevamenti, anche in caso di malfunzionamenti nella fornitura idrica.

Il Ministero dell’Agricoltura continua a monitorare i cambiamenti del mercato e aggiornerà il pubblico come richiesto. Il Ministero mette a disposizione del pubblico il numero verde del Ministero dell’Agricoltura, al numero: *6016.

FOTO DI MINISTERO AGRICOLTURA ISRAELE

LEGGI LA RUBRICA ESTERI

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it