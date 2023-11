Fondo Innovazione 2023. Ismea: intervento a sostegno della produttività per 75 milioni di euro

ROMA – Aperto il 30 ottobre, il Fondo innovazione in agricoltura di Ismea.

Il Fondo innovazione finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.

Per ogni ulteriore informazione, consulta la carta d’identità della misura e la documentazione di seguito disponibile.

Dotazione finanziaria per l’anno 2023: 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023 (consulta elenco).

NEL DETTAGLIO

Presentazione Fondo

SCARICA Elenco Comuni_alluvionati_Fondo_innovazione

