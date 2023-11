Salumi Dop piacentini: Coppa d’oro 2023, protagonisti del loro tempo

PIACENZA – Si è svolta presso la sala Consiliare del Comune di Piacenza la conferenza stampa di presentazione del “Premio Coppa d’Oro 2023”, la manifestazione promossa dal Consorzio Salumi DOP Piacentini, in collaborazione con il Comune di Piacenza, la Camera di Commercio, la Regione Emilia-Romagna e col patrocinio del Ministero dell’Agricoltura.

L’appuntamento è giovedì 9 novembre all’interno del Salone Monumentale di Palazzo Gotico a Piacenza dove, a partire dalle 15:30 si terrà il Convegno della 15esima edizione del Premio Coppa d’Oro che quest’anno ha per tema “Protagonisti del loro tempo”.

A spiegarne la scelta è Roberto Belli, direttore del Consorzio di tutela: “I salumi DOP – Coppa piacentina, Salame piacentino e Pancetta piacentina– sono protagonisti da secoli fra le eccellenze gastronomiche italiane; pertanto, durante la giornata a loro dedicata verranno premiati i “protagonisti del loro tempo” che è poi anche il nostro, quindi, donne e uomini che per il loro operato si sono distinti in modo particolare”. Per questa edizione la scelta è caduta su Iginio Massari, considerato il più grande pasticcere italiano nel mondo, la campionessa di ciclismo Silvia Zanardi, il presidente della consulta nazionale dei distretti del cibo Angelo Barone, la dirigente scolastica dell’Istituto Superiore Francesco Morano del Parco Verde di Caivano Eugenia Carfora, che da anni combatte contro il fenomeno della dispersione scolastica e infine il giornalista e scrittore Michele Serra. I premi, eleganti statue femminili che rappresentano le “radzore”, sono realizzati dall’artista Marisa Montesissa.

Al Convegno, che aprirà la manifestazione e che verrà condotto da Nicola Prudente, in arte “Tinto” prenderanno parte anche Paolo De Castro, membro del Parlamento Europeo, in collegamento da Bruxelles; Roberta Garibaldi, Professore di Tourism Management presso l’Università di Bergamo; Alex Revelli Sorini, Professore presso l’Università San Raffaele di Roma corso di laurea in Scienze dell’alimentazione e gastronomia; Alessio Mammi, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna.

