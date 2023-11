Corteva al Biostimulants World Congress con nuove soluzioni biologiche per gli agricoltori italiani

MILANO – Al Biostimulants World Congress, che ospita i leader dell’innovazione di settore, Corteva Agriscience conferma il suo impegno nello sviluppo di soluzioni biologiche avanzate che portano valore alle aziende agricole.

Dopo le acquisizioni di Symborg e Stoller all’inizio di quest’anno, Corteva si è posizionata come protagonista globale nel segmento dei Biologicals, continuando ad offrire agli agricoltori strumenti sostenibili a supporto delle pratiche agricole in costante evoluzione.

Tra questi, il biostimolante BlueN® lanciato lo scorso anno in Italia, che offre un efficientamento nutrizionale delle colture permettendo alle piante di usufruire dell’azoto presente nell’atmosfera durante tutto il ciclo vegetativo.

Dopo l’introduzione di BlueN®, altre due innovative soluzioni stanno per arrivare in Italia: Utrisha® Rhizo e Kinsidro® Grow +.

Raphael Fernando Godinho, EMEA Biologicals Business Leader, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di partecipare al Biostimulants World Congress, e poter esplorare le ultime novità di questo settore in rapida crescita. In un ambiente normativo sempre più stringente, i Biologicals possono fornire alle aziende agricole le soluzioni più innovative.

Corteva si è impegnata a beneficio degli agricoltori sviluppando un’ampia gamma di strumenti che contribuiscono a pieno titolo al progresso di un’agricoltura più sostenibile. Il nostro portafoglio Biologicals, in continua espansione, esprime il nostro impegno per l’innovazione sostenibile, aumentando il potenziale delle rese e riducendo al contempo l’impatto ambientale.”

Approvato per l’uso in agricoltura biologica, Utrisha® Rhizo fornisce l’opportunità di rendere più efficiente l’uso dei nutrienti presenti nel terreno. La sua formulazione unica che combina ceppi selezionati di Lactobacillus crea le condizioni ottimali per le piante, massimizzando l’assorbimento e l’uso di elementi minerali ed acqua, per colture più sane e robuste.

Gli agricoltori europei hanno già colto i vantaggi derivati dall’uso di Utrisha® Rhizo su varie colture, tra cui uva e altra frutta, ortaggi a foglia e patate.

Kinsidro® Grow + è una novità, un bio-nutriente fogliare che aumenta il vigore delle piante grazie all’azione di nutrienti importanti. Aumenta la resistenza della pianta stimolando il metabolismo naturale, per colture più robuste, una crescita più rapida, uniformità di emergenza e sviluppo delle radici.

Il prodotto contribuisce ad una agricoltura a bassa “carbon footprint”, grazie ad un processo di estrazione estremamente efficiente ed al conferimento alla coltura di una maggiore capacità di produrre biomassa.

Corteva Agriscience è una società interamente focalizzata sull’agricoltura, che combina innovazioni leader del settore, impegno a favore dei clienti e capacità operative in grado di fornire con successo nuove soluzioni alle sfide più urgenti del mondo dell’agricoltura. Corteva guida il mercato attraverso la sua strategia di distribuzione unica, unita ad un mix equilibrato e diversificato di sementi, prodotti per la protezione delle colture e servizi digitali. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed un canale di ricerca e sviluppo in grado di trainare la crescita del settore, Corteva si impegna a lavorare con gli azionisti lungo tutto il sistema agroalimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Maggiori informazioni sono disponibili su www.corteva.it

