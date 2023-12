Lotta al caporalato: la Uila apre una nuova sede a San Severo (Fg) presso Casa Sankara

SAN SEVERO (FG) – La Uila ha inaugurato oggi a San Severo una nuova sede all’interno di Casa Sankara, storico presidio dove, da quasi un decennio, sono ospitati, in condizioni dignitose, centinaia di migranti che lavorano come braccianti nelle campagne della provincia di Foggia.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza, il segretario regionale Uila Puglia Pietro Buongiorno, il segretario territoriale Uila-Foggia Antonio Castriotta, il segretario organizzativo della Uil Puglia Juri Galasso, il presidente dell’associazione “Ghetto Out Casa Sankara”, Papa Latyr Faye e Daniela Forte di Casa Sankara.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con Casa Sankara” ha detto il segretario generale Uila-Uil Stefano Mantegazza “che rappresenta un esempio virtuoso, a differenza degli altri ghetti presenti a Foggia, di come si possa dare un’accoglienza civile e un sostegno concreto ed efficace a tanti lavoratori migranti. La nuova sede Uila offrirà, infatti, assistenza e servizi sindacali e vuole rappresentare un punto di riferimento per tutti i lavoratori della provincia nella lotta contro il lavoro nero e per il ripristino della legalità in agricoltura”.

La nuova sede sarà intitolata a Kediame Sane, bracciante proveniente dal Gambia, tragicamente scomparso il 18 luglio scorso, in uno dei tanti incidenti stradali che coinvolgono i lavoratori al rientro a casa dopo lunghe e massacranti giornate di lavoro.

“A Casa Sankara” spiega il segretario territoriale Uila-Foggia Antonio Castriotta “arrivano tutti quei lavoratori migranti che rifiutano di alloggiare nei ghetti, dove regna l’illegalità e il Caporalato è la regola alla quale nessuno può sfuggire. Casa Sankara, al contrario, offre un’accoglienza dignitosa, la possibilità di trovare un lavoro regolare e tutelato dai contratti, l’opportunità di svolgere attività sindacale e di lottare, insieme alla Uila, contro il lavoro nero.

