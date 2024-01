Hamburger con carne di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp. Ecco la ricetta

San Martino in Campo (PG) – Un classico intramontabile, da personalizzare a piacimento e da rendere unico con un ingrediente che non può mancare: la carne certificata Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

Anche per l’hamburger, l’importante è scegliere gli ingredienti giusti e il taglio di carne migliore, rivolgendovi sempre a macellai e macellerie che espongono il marchio del Consorzio tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Solo così sarete sicuri di gustare la nostra carne, con tutta la qualità e le caratteristiche nutrizionali che la rendono indimenticabile.

Questa ricetta porta la firma del foodblogger Gian Luca De Carli, in arte “Buone Ricette…per Cattivi cuochi”, che l’ha preparata per il Consorzio con carne certificata Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP per rendere unica ogni occasione, in famiglia o con gli amici, con gusto e creatività.

Per un buon hamburger il taglio della carne è importante, consigliamo un taglio magro e poco fibroso. da tagliare con un tritacarne o da battere al coltello per un risultato ancora più morbido e saporito.

Mettete in una ciotola la carne macinata, la cipolla, un cucchiaio di senape (utilizzando quella con grani interi si ottiene una nota croccante), il prezzemolo tritato e un cucchiaio di ketchup (o salsa barbecue).

Non salate la carne poichè la presenza del sale nel preparato farebbe asciugare la carne in cottura (il sale assorbe l’acqua nei cibi), meglio quindi aggiungerlo a cottura ultimata.

Con un coppapasta, della dimensione del vostro pane, realizzate l’hamburger che salterete in una padella, o piastra, molto calda.

Saltare il bacon in una padella antiaderente a fiamma viva per renderlo croccante, scaldare il pane dell’hamburger in padella e fate assorbire eventuale liquidi rilasciati dalla cottura del bacon e dall’hamburger.

Spegnete il fuoco e disponete il formaggio a fette sopra l’hamburger, coprite con un coperchio e vedrete che in 2-3 minuti il formaggio si sarà sciolto perfettamente.

Componete l’hamburger: l’insalata alla base, poi il pomodoro, la carne e in cima il formaggio filante e il bacon.

Avrete un hamburger molto succoso non serviranno salsa, ma potete usarne a piacimento.

Ingredienti per 2 persone

250 g di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (taglio magro)

½ cipolla rossa

10 ml di ketcup

10 ml di senape

Pizzico di prezzemolo

Sale

Formaggio a fette affumicato

Insalata

Pomodoro fresco

Bacon

2 panini per hamburger

