Lasagne con Salame Cacciatore DOP. Un primo piatto sfizioso ideale per Pasqua

MILANO – Dal sapore dolce e delicato, il Salame Cacciatore DOP è versatile e può essere gustato semplicemente con del buon pane, nella tipica torta pasqualina da preparare per il giorno di Pasquetta e per le imminenti gite fuori porta o in tante appetitose ricette.

Sfiziose le lasagne di pasta verde con besciamella, formaggi e Salame Cacciatore DOP proposte dal Consorzio Cacciatore Italiano.

Ingredienti:

2 Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

1 confezione di sfoglia per lasagne agli spinaci 100 gr burro

100 gr farina 1 litro di latte noce moscata

100 gr Parmigiano Reggiano 100 gr certosino

100 gr pecorino sardo

Preparazione:

Preparatela besciamella sciogliendo 100 gr di burro in una casseruola, aggiungete la farina e mescolate qualche minuto. Unite il latte poco alla volta, mescolando con cura per non formare grumi. Cuocete finché la besciamella si sarà addensata. Toglietela dal fuoco e unite i formaggi grattugiati, sale ed abbondante noce moscata. Affettate un Salame Cacciatore e riducetelo in striscioline che unirete alla besciamella. Formate le lasagne alternando strati di pasta con la besciamella ai formaggi. Passate in forno a 210 gradi per una ventina di minuti e servite cospargendo di fettine di Salame Cacciatore appena affettato.

