Sformatino di zucchine e Salame Cacciatore. La ricetta del Consorzio

MILANO – Il Salame Cacciatore DOP ha un sapore dolce e delicato che lo rende utilizzabile per tante appetitose ricette.

Gustoso è lo sformatino di zucchine con Salame Cacciatore DOP, crema di robiola e fiori di zucchina fritti proposto dal Consorzio Cacciatore Italiano.

Ingredienti:

2 Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

600 gr zucchine

2 uova

20 gr parmigiano grattugiato 80 gr panna

1 spicchio d’aglio olio evo

pepe sale

100 gr robiola

50 gr panna

4 fiori di zucchina

olio di semi di arachide

Procedimento:

Accendete il forno a 170 gradi. Grattugiate le zucchine e rosolatele in una padella con poco olio e lo spicchio d’aglio. Quando saranno morbide, toglietele dal fuoco, aggiungete la panna, il parmigiano, le uova, il sale, il pepe e mescolate. Ungete degli stampini da creme caramel, foderate la base con un dischetto di carta forno e riempiteli fino a circa 2/3 della capacità totale. Metteteli in una teglia con due dita d’acqua e infornate. Cuocete per 50 minuti. Nel frattempo, frullate la robiola con la panna, per ottenere una crema. Lavate i fiori di zucchina, asciugateli bene e friggeteli in olio di semi di arachidi per qualche minuto, finché saranno croccanti. Togliete gli sformatini dagli stampi e serviteli accompagnandoli con la crema, i fiori fritti e delle fettine di Salame Cacciatore DOP.

