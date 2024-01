Mancata proroga esenzione Irpef. Preoccupazione Cia Alessandria: Momento sbagliato per l’agricoltura

ALESSANDRIA – La mancata proroga dell’esenzione Irpef per gli agricoltori che è vigente dal 2016 è un pessimo segnale per le aziende agricole in un momento di profonda difficoltà dovuto all’innalzamento dei costi di produzione e degli oneri finanziari.

Questa è la posizione Cia Alessandria in merito alla misura prevista in ambito agricolo all’interno della Legge di Bilancio 2024 entrata in vigore.

Spiega Daniela Ferrando, presidente provinciale Cia Alessandria: “In provincia di Alessandria l’agricoltura è un settore fondamentale e questa situazione mette in difficoltà i produttori già gravati da situazioni fuori controllo, come la fauna selvatica e la siccità, che impattano gravemente sulla marginalità delle aziende agricole. È il principio che mettiamo in discussione, non il pagamento in sé: in questo momento economicamente critico, l’agricoltura continua a subire peggioramenti di circostanze per gli imprenditori”.

Commenta Gabriele Carenini, presidente regionale Cia Piemonte: “Parlare di sovranità alimentare e di sostegno alle produzioni nazionali e poi pescare nelle tasche degli agricoltori è scorretto. Per questo auspichiamo che in sede di conversione del decreto milleproroghe in discussione alla Camera si ripristini l’esenzione come è stato negli ultimi anni. Chiediamo alle forze politiche di essere conseguenti alle parole di impegno nel settore”.

