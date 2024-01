Agricoltori, dilaga la protesta in Italia. Oggi presidi in molte regioni, domani 31 gennaio a Fieragricola

ROMA – Proseguono ed aumentano le protesti degli agricoltori in Europa ed in Italia: nel mirino le politiche ambientaliste dell’Europa.

La marcia dei trattori domani arriverà davanti alla Fiera di Verona per la prima giornata di Fieragricola, è atteso un numero importante di agricoltori.

Oggi proteste contro le politiche UE davanti al porto di Cagliari, con agricoltori provenienti da tutta la Sardegna. In Sardegna coinvolte anche Olbia e Oristano.

Al via questa mattina la protesta degli agricoltori al casello A1 Valdichiana (Siena): agricoltori dalle 9 alle 18 con i trattori intorno alla rotonda, per 5 giorni, fino al 3 febbraio. Sempre in Toscana a Navacchio in provincia di Pisa

Poco distante dovrebbe essere interessato anche il casello A1 di Orvieto e di Orte già teatro di proteste nei giorni scorsi.

Manifestazioni sono previste anche in Lombardia, con presidi a Brescia, Bergamo, in Valtellina, Mantova, Melegnano, e Voghera.

