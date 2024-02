Agromeccanici: Apema Siena mette al centro tecnologia e nuove opportunità in agricoltura

SIENA – “Tecnologia e opportunità in agricoltura” è il titolo della 88° edizione dell’assemblea di Apema Siena (associazione provinciale esercenti macchine agricole, associata a Cai Agromec), in programma sabato 10 febbraio all’azienda agricola e ristorante “Il Ciliegio” di Monteriggioni (Siena).

Proprio Apema Siena, tra l’altro, a Fieragricola 2024 ha ricevuto il trofeo “Finardi Giovanni” nell’ambito de “Il Contoterzista dell’Anno”, quale associazione sindacale 2023.

Al centro dell’appuntamento di sabato ci saranno appunto gli obiettivi e le novità che riguardano il settore agromeccanico, assieme alle opportunità e alle criticità che lo riguardano.

Il programma dei lavori si aprirà con Roberto Guidotti, responsabile tecnico di Cai Agromec, che illustrerà le opportunità offerte dal Pnrr. Seguiranno quindi gli interventi di Federico Rinaldi, amministratore di Rinaldi Consulting, Gabriele Agostinelli, commerciale area manager di Toscana Mascar e Alpego, e Paolo Fato, direttore commerciale di Syneco. A chiudere l’assemblea interverrà Gianni Dalla Bernardina, presidente di Cai Agromec.

“Mai come in questo momento – commenta il presidente Dalla Bernardina – il comparto agromeccanico ha grandi opportunità davanti a sé, che derivano dai fondi Pnrr e non solo. Occorrono tuttavia una grande coesione all’interno del nostro settore e un dialogo aperto con le istituzioni, affinché si riescano a massimizzare i risultati.

L’88° edizione dell’assemblea di Apema Siena va in questo senso, e merito ne va dato all’attuale presidente Roberto Gragnoli. Sotto la sua guida, infatti, l’associazione ha retto di fronte a difficoltà impreviste e ha saputo riorganizzarsi, dimostrando al contempo un principio di fondo: i veri titolari dell’organizzazione sono gli stessi associati”.

