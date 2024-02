Fiber DCAD il foraggio trinciato pronto all’uso che stimola la masticazione e la ruminazione

VERONA – Un mix di foraggi naturali provenienti da campi italiani, analizzati e selezionati per poter garantire un valore DCAD inferiore ai 17 meq/100g.

Si chiama Fiber DCAD il fieno asciutta in balloni presentato a Fieragricola dal Gruppo Carli, azienda leader italiana che da tre generazioni produce mangimi semplici per la nutrizione animale.

Fiber DCAD è composto da foraggi selezionati di graminacee (Phleum pratense, Lolium italicum, Lolium perenne, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Bromus inermis, Bromus catharticus, Festuca rubra), leguminose (Medicago Sativa) e paglia di frumento.

Un mangime che ha una composizione nutrizionale (fibre digeribili, zuccheri, proteine, minerali e vitamine) e trova il suo principale impiego nella razione di bovine e piccoli ruminanti in fase di asciutta, grazie al contenuto minerale bilanciato, essendo altrettanto apprezzato come fonte di fibra ad alta digeribilità.

La lavorazione mediante processi meccanici permette di conservare inalterate le naturali caratteristiche nutritive del foraggio, rendendolo un prodotto salubre ed omogeneo, privo di corpi estranei. Fiber DCAD è un foraggio trinciato pronto all’uso e la consistenza in fibra, di circa 3-5 cm, consente al foraggio di stimolare la masticazione e la ruminazione.

BENEFICI

Garantire alle bovine in fase di asciutta un’alimentazione mirata e coerente con i fabbisogni nutrizionali è di estrema importanza in allevamento, con particolare riguardo al contenuto di potassio. La sua eccessiva assunzione in questa fase favorisce un complesso di modifiche dello stato metabolico, frequentemente causa di ipocalcemia puerperale.

Uno dei principali strumenti di prevenzione è rappresentato dal controllo del D-CAD sulla razione destinata alle bovine nella fase finale della gestazione: una strategia nutrizionale basata sul corretto bilanciamento di alcuni minerali contenuti nella razione (sodio, potassio, cloro e zolfo), in grado di agire favorevolmente sul metabolismo del calcio sfruttando i sottili meccanismi fisiologici preposti al mantenimento del pH ematico.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Base foraggera per la razione degli animali in asciutta, particolarmente raccomandata nella fase di preparazione al parto. Può essere la componente fibrosa delle razioni unifeed o può essere somministrato ad libitum con la corretta integrazione da parte del proprio tecnico aziendale.

