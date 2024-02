FitoConsult, i risultati di tre anni di attività saranno presentati a Potenza il 15 febbraio

POTENZA – Si terrà giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 9.00 presso la Sala B del Consiglio regionale, in Via V. Verrastro a Potenza, il convegno “FitoConsult, il servizio di CONsulenza FITOsanitaria dell’ALSIA per le aziende agricole lucane” in cui saranno presentate le attività svolte ed i risultati del progetto sulla consulenza fitosanitaria realizzato dall’ALSIA per le aziende agricole della Basilicata. Il progetto è stato finanziato dalla misura 2.1 del PSR 2014/2020 (sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza alle aziende agricole).

In sintesi, nel triennio 2021-2023, l’ALSIA ha fornito ad oltre 700 aziende agricole lucane un servizio di consulenza diretta, a supporto delle scelte gestionali per la difesa, in linea con gli indirizzi e le normative comunitarie e nazionali per la sostenibilità ambientale delle attività agricole. La consulenza, portata avanti dai tecnici consulenti fitosanitari dell’ALSIA, ha riguardato l’analisi dei punti critici delle singole aziende nella gestione dei prodotti fitosanitari e più in generale nella difesa integrata e biologica delle colture. Oltre alla consulenza alla singola azienda, sono state realizzate anche attività collettive, con gruppi di agricoltori interessati ad approfondire tematiche comuni. È il caso delle attività portate avanti per migliorare e qualificare alcune produzioni tipiche lucane, come il fagiolo di Sarconi IGP e i Peperoni di Senise IGP, l’Olio extravergine di oliva lucano DOP o produzioni ortive di qualità. Nelle attività collettive, preziosa ed efficace è stata la collaborazione con gruppi organizzati come i consorzi di tutela, organizzazioni e cooperative di produttori.

Il Convegno, oltre a presentare i risultati a conclusione del progetto FitoConsult, sarà anche un’utile occasione per discutere le misure sulla consulenza della nuova programmazione europea, avviata nello scorso anno.

Il programma del convegno prevede i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento politiche agricole, alimentari e forestali Emilia Piemontese e la partecipazione del Direttore dell’ALSIA Aniello Crescenzi, del Direttore generale Politiche agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Autorità di gestione, Regione Basilicata Rocco Vittorio Restaino, dei tecnici ALSIA Arturo Caponero e Giuseppe Ippolito, del Presidente del Consorzio Peperoni di Senise IGP Enrico Fanelli, del Responsabile agronomico di ARPOR soc. coop. agricola Francesco Alfano, del Presidente OPROL (Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani) Paolo Colonna, della dottoressa Assunta D’Oronzio del CREA, Politiche e Bioeconomia di Potenza. Dopo una discussione aperta agli intervenuti, le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Galella.

