Grana Padano Dop, crescono produzione (+4,69%) e export: Germania, Francia e Stati Uniti mercati da podio

DESENZANO DEL GARDA (BS) – Grana Padano DOP è molto più di una denominazione: è la storia di un formaggio eccezionale, di secoli di tradizioni, passione e maestria.

Un prodotto unico. Non esiste nessun’altra classificazione casearia che può utilizzare il termine “grana”. Ed è per questa ragione che il nome di questo formaggio italiano andrebbe sempre pronunciato per intero: Grana Padano.

Se il 2023 del Consorzio Grana Padano si è chiuso con un aumento di produzione del 4,69% rispetto all’anno precedente – con una produzione di 5.465.500 forme pari a 211.830,742 tonnellate (+4,84%) -, il 2024 è iniziato consolidando il trend di crescita, con le 518.660 forme prodotte a gennaio (+2,69% rispetto al 2023).

Sono alcuni dei dati forniti dal Consorzio Grana Padano. Nel 2023 è aumentato anche il peso medio delle forme di Grana Padano, 38,82 kg nel 2023 contro i 38,77 kg del 2022.

In crescita il valore della produzione. Il 2022 aveva chiuso con 3 miliardi e 200 milioni di euro (51,56% estero e 48,44% Italia); mentre la proiezione sul 2023 è di 3 mld e 700 mln di euro (PLV) con il 52,70% estero e 47,30% Italia.

Il 50% del Grana Padano finisce all’estero

Relativamente all’export 2023, nei primi undici mesi (gennaio – novembre) si attestano a +6,88% con 2.289.631 forme esportate. L’export di novembre 2023 ha segnato +11,19% con grosse performance in Germania (+13,6%), USA (+38,39%), Cina (+63,77%) e Polonia (+46,5%). Le esportazioni del 2022 si erano invece attestate a 2.363.706 forme (+ 6,19% rispetto al 2021), pari al 47% della produzione marchiata

Tali risultati evidenziano che ormai il 50% del Grana Padano è consumato fuori dall’Italia grazie all’appeal del Grana Padano, al dinamismo degli esportatori e agli ingenti e mirati investimenti promo-pubblicitari esteri del Consorzio di Tutela. Dopo Germania, Francia e Stati Uniti, i maggiori importatori di Grana Padano solo la Spagna, il Regno Unito, quindi Svizzera, Belgio e Olanda, Austria e Svezia al decimo posto.

Una produzione che ha visto crescere anche Grana Padano DOP Riserva: nel 2023 sono state marchiate 694.486 forme (+3,51% sul 2022).

Nel 2023 crescita anche del grattugiato, con oltre 2 milioni di forme – Leggi

Un lavoro fondamentale ed insostituibile quello del Consorzio, al vertice di un sistema Grana Padano che riunisce 127 aziende produttrici, 137 caseifici, 148 stagionatori e 200 preconfezionatori (fra porzionato, grattugiato, e cet). Mentre sono 3.835 le aziende zootecniche che hanno conferito il latte nel 2023 (per 2.858.093 tonnellate di latte trasformato in Grana Padano nel 2023, +3,85%), per un comparto che coinvolge 50 mila addetti.

